Irga prevê tempo seco na Metade Sul na segunda quinzena de abril

A segunda quinzena do mês de abril será marcada por tempo seco e clima típico de outono nos municípios da metade Sul gaúcha, de acordo com o informe divulgado nesta segunda-feira (14) pela consultoria técnica do Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga).

De acordo com a meteorologista Jossana Ceolin Cera, que atua na entidade, a área de alta pressão atmosférica trouxe ar frio e seco para o RS, tanto que as temperaturas mínimas ficaram na casa dos 7 a 10 °C, no início da semana na região.

LEIA TAMBÉM: Ecovix priorizará mão de obra riograndina para obras no Polo Naval





Até quinta-feira (17), a massa de ar seco manterá o tempo aberto em toda a metade Sul, o que favorecerá a colheita do arroz na região. Os dias serão típicos do outono, com temperaturas mais baixas pela manhã e que se elevam durante a tarde. As máximas, inclusive, terão aumento gradual, durante a semana, devendo ficar entre 23 e 26°C.



Na sexta-feira (18) à tarde, as máximas ainda serão altas, entre 25 e 29 °C, mas até o final do dia, áreas de instabilidade avançam pela fronteira, provocando pancadas de chuva. E, ao longo do sábado (19), a frente fria levará chuva para todas as regiões do Rio Grande do Sul. Temporais isolados poderão ocorrer.



Logo em seguida, nova massa de ar seco e frio avançará sobre o estado, sendo que nos dias 20, 21 e 22 de abril, as temperaturas mínimas deverão ficar na casa dos 6 a 9 °C na região da Campanha. O tempo seco predominará sobre o RS do dia 20 até o dia 25 de abril, pois entre os dias 26 e 27, novo sistema frontal deverá avançar sobre o Estado.

A precipitação acumulada em 15 dias será bem baixa para a metade Sul, variando entre 5 e 20 mm, em média.