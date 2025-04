Vacaria registra chuva forte e queda de granizo na tarde desta terça-feira

O município de Vacaria, no interior do Rio Grande do Sul, registrou pancadas de chuva forte e queda de granizo na tarde desta terça-feira (15). De acordo com a Defesa Civil do RS, o fenômeno ocorreu devido a um sistema de baixa pressão, combinado com o fluxo de umidade vindo do Norte do País.

"Foram registradas pancadas de chuva forte e queda de granizo miúdo em pontos isolados. Apesar do pequeno diâmetro, o granizo caiu em grande quantidade — fenômeno conhecido como “saraivada de granizo”, explica a Defesa Civil, em nota.

O órgão também destaca que esse tipo de evento não ocorre com frequência, mas, quando acontece, tende a ser de forma isolada. Apesar de as pedras de granizo que caíram serem consideravelmente pequenas, a grande quantidade num pequeno curto de tempo pode ocasionar transtornos em vias públicas, lavouras e outras áreas.



Segundo a Defesa Civil, Vacaria não está sob a área de cobertura do radar meteorológico do Estado, o que torna mais complexa a detecção de possíveis fenômenos. Porém, a área estava abrangida no mapa divulgado na tarde desta terça pelo órgão, que indicava regiões com possibilidade de queda de granizo.