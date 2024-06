Novo Hamburgo e São Jerônimo recebem tendas de campanha

Duas novas tendas de campanha foram instaladas na Região Metropolitana, uma em Novo Hamburgo e outra em São Jerônimo. Estruturas voltadas para atendimentos de saúde, as tendas de campanha estão sendo instaladas, desde 5 de junho em municípios afetados pelas enchentes.

A iniciativa é resultante de uma parceria entre a Secretaria da Saúde (SES) e o Serviço Social da Indústria do Rio Grande do Sul (Sesi/RS), após termo de cooperação firmado em maio. Capital e Região Metropolitana já contam com 11 unidades em funcionamento.

Está prevista a instalação de 80 tendas com estrutura dupla, divididas em uma parte clínica e uma parte psicossocial, garantindo o acesso da população serviços de atenção primária em locais onde das Unidades Básicas de Saúde ainda não puderam retomar os atendimentos. As tendas de campanha são emprestadas pelo Sesi e contam com equipe multiprofissional. O horário de funcionamento é das 8h às 17h.

As tendas estão sendo disponibilizadas para as cidades de Canoas, Cruzeiro do Sul, Eldorado do Sul, Estrela, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, São Leopoldo, São Jerônimo, São José do Norte, Sarandi e Venâncio Aires, e serão instaladas conforme acordado com cada município. A iniciativa faz parte do Plano Rio Grande, que atua em ações para a reconstrução do Estado após as enchentes de maio.