Hospitais vão abrir 594 novos leitos para afetados pelas enchentes no RS

O Ministério da Saúde destinou R$ 32 milhões para os chamados leitos de calamidade no Rio Grande do Sul, que devem ficar ativos até outubro. A medida vai possibilitar a abertura de 594 leitos hospitalares de modo imediato. Os recursos foram concedidos após solicitação da Secretaria da Saúde (SES) e de secretarias municipais. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (13) pelo governo do Estado.

As novas vagas vão receber pacientes de regiões onde os hospitais foram atingidos parcial ou totalmente pelas enchentes de maio. O repasse dos recursos, em parcela única, foi publicado em uma portaria na terça-feira (11).

Os valores foram solicitados pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), em reunião realizada em 3 de junho, diante da necessidade de atender à lacuna deixada pelos hospitais atingidos pelas enchentes que ainda não recuperaram a capacidade plena de atendimento. A CIB é formada pela SES e por secretarias municipais de saúde. De acordo com a portaria, os leitos de calamidade devem ficar ativos até outubro.

Do total dos recursos, R$ 18,8 milhões serão destinados ao Estado para a abertura de 349 leitos nos hospitais que administra. O município de Porto Alegre terá 50 leitos a mais, recebendo R$ 2,7 milhões. Outros R$ 2,1 milhões serão pagos a Pelotas para a abertura de 40 leitos.

O Ministério da Saúde ainda repassará R$ 1,08 milhão para 20 novos leitos em Tapes e R$ 756 mil para 14 leitos em Farroupilha. Também estão previstos dez novos leitos em Cachoeira do Sul, Esteio, Garibaldi, Guaporé Marques de Souza, Nova Bassano, Santa Rosa e Serafina Corrêa. Cada município receberá R$ 540 mil.

Também estão sendo contemplados: Paraí (oito leitos – R$ 432 mil), São Borja (seis leitos – R$ 324 mil), Vacaria (cinco leitos – R$ 270 mil), Veranópolis (cinco leitos – R$ 270 mil), Panambi (quatro leitos – R$ 216 mil), Teutônia (três leitos – R$ 162 mil), entre outros.

Novas vagas

• Alegrete - Santa Casa: 10

• Boqueirão do Leão - Hospital Dr. Anuar Elias Aesse: 10

• Caçapava do Sul - Hospital Victor Lang: 10

• Cachoeira do Sul - Hospital de Caridade e Beneficência: 10

• Cachoeirinha - Hospital Padre Jeremias: 10

• Caibaté - Hospital Roque González: 5

• Casca - Hospital Santa Lúcia: 4

• Chapada - Hospital São José da Chapada: 10

• Crissiumal - Hospital de Caridade: 5

• Dois Irmãos - Hospital São José: 10

• Dom Pedrito - Santa Casa de Caridade: 15

• Esteio - Fundação São Camilo: 10

• Farroupilha - Hospital São Carlos: 14

• Garibaldi - Hospital Beneficente São Pedro: 10

• Guaporé - Hospital Manoel Francisco Guerreiro: 10

• Igrejinha - Hospital Bom Pastor: 10

• Ijuí - Hospital Bom Pastor: 14

• Lagoa Vermelha - Hospital São Paulo: 5

• Marques de Souza - Hospital Marques de Souza: 10

• Montenegro - Hospital Montenegro: 6

• Mostardas - Hospital São Luiz: 9

• Não-Me-Toque - Hospital Beneficente Alto Jacuí: 5

• Nova Bassano - Hospital Nossa Senhora de Lourdes: 10

• Paim Filho - Hospital Santa Terezinha: 10

• Parobé - Hospital São Francisco de Assis: 15

• Panambi - Hospital Panambi: 4

• Paraí - Hospital Nossa Senhora Aparecida: 8

• Passo Fundo - Hospital de Clínicas: 10

• Pelotas - Hospital Escola: 10

• Pelotas - Santa Casa: 10

• Pelotas - Beneficência Portuguesa: 10

• Pelotas - Hospital São Francisco de Paula: 10

• Piratini - Hospital Nossa Senhora da Conceição: 13

• Porto Lucena - Hospital São José: 5

• Porto Alegre - Hospital Porto Alegre: 50

• Porto Xavier - Hosp. Nossa Senhora dos Navegantes: 7

• Rodeio Bonito - Hospital São José : 5

• Ronda Alta - Assoc. Trabalhadores de Ronda Alta: 10

• Rosário do Sul - Hospital Nossa Senhora Auxiliadora: 10

• Santa Rosa - Hospital Vida e Saúde: 10

• Santo Antônio da Patrulha - Hospital Santo Antônio da Patrulha: 15

• São Borja - Hospital Ivan Goulart : 6

• São Francisco de Assis - Hospital Santo Antônio: 10

• São Jerônimo - Hospital Regional São Jerônimo: 50

• São José do Ouro - Hospital São José : 5

• São Lourenço do Sul - Santa Casa de Misericórdia: 10

• São Sebastião do Caí - Hospital Sagrada Família: 10

• Sapiranga - Hospital Sapiranga: 5

• Seberi - Hospital Pio XII: 10

• Serafina Corrêa - Hospital Nossa Senhora do Rosário: 10

• Sertão - Hospital São José : 5

• Tapes - Hospital Nossa Senhora do Carmo: 20

• Tapejara - Hospital Santo Antônio: 10

• Tenente Portela - Hospital Santo Antônio: 10

• Teutônia - Hospital Ouro Branco: 3

• Vacaria - Hospital Nossa Senhora Oliveira: 5

• Veranópolis - Hospital São Peregrino: 5