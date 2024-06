Confira como está a operação dos ônibus da Região Metropolitana em Porto Alegre

A Fundação Estadual de Planejamento Metropolitana Regional (Metroplan) apresenta lista com operação das empresas por terminal em Porto Alegre. O documento informa que a empresa Caiense opera no terminal Largo Zumbi dos Palmares (Epatur); a empresa Central, com ônibus saindo do Largo Vespasiano Júlio Vepo e dos terminais Conceição e Triângulo.

• LEIA TAMBÉM: Rodoviária de Porto Alegre retoma atividades com operações reduzidas

Já a Citral tem ônibus partindo do terminal Zumbi dos Palmares. A empresa CMT – Restinga tem parada no terminal Antônio de Carvalho, Agronomia. As linhas Fátima e Fátima NSR partem do Largo Zumbi dos Palmares. A empresa Guaíba tem seus ônibus partindo das ruas Carlos Chagas (Bradesco) e Chaves Barcelos.

A empresa Itapuã tem ônibus saído do terminal localizado na avenida Perimetral, próximo do número 1.960; a empresa Louzada tem terminal no Largo Zumbi dos Palmares; a empresa Montenegro parte do terminal Haudi Park. A empresa Real parte do Shopping Praia de Belas e do terminal Conceição.

A empresa Sogil tem terminais: CPC Mauá, Iguatemi, Ufrgs Agronomia, Unisinos e Conceição.

A empresa Soul tem os seguintes terminais: na av. A.J. Renner, próximo ao número 340; na avenida Clemente Cífali; na avenida Loureiro da Silva, próximo ao número 500; na avenida Sertório, próximo ao número 2.500; na rua Antônio Carlos Berta, na rua Fernando Lúcio da Costa, em frente ao Beira Rio; no Shopping Iguatemi e nos terminais Cairu e Conceição.

A empresa Transcal tem seu terminal no estacionamento do Beira Rio; terminal CPC – Mauá e terminal Conceição. A empresa Unesul tem ônibus partindo do terminal Antônio de Carvalho – Agronomia. A empresa VAP tem terminal na rua Sarmento Leite.

Empresa Viamão tem os seguintes terminais: na avenida Farrapos, próximo do número 827; na avenida Voluntários da Pátria, próximo do número 442; na avenida Cristóvão Colombo, próximo do número 1.212; na avenida Farrapos e no Hospital Conceição; na rua Sarmento Leite; Shopping Praia de Belas; Shopping Wallig; terminal Princesa Isabel e na travessa Leonardo Truda. A empresa Vitória tem terminal no Largo Zumbi dos Palmares.