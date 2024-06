Rodoviária de Porto Alegre retoma atividades com operações reduzidas nesta sexta

A Rodoviária de Porto Alegre localizada no Largo Vespasiano Júlio Veppo foi reaberta nesta sexta-feira (07), após mais de um mês fechada devido à inundação que atingiu a cidade. Anteriormente, os ônibus estavam saindo provisoriamente do terminal Antônio de Carvalho.

"Essa reabertura acontece num dia especial, que é a sexta-feira. Neste dia, o movimento sempre é maior, mas tudo dentro do esperado, ainda é algo parcial. Estamos com, em torno, de 1.600 passagens vendidas diariamente", informa o chefe de operações da Rodoviária, Jorge Rosa.

Rodoviária de Porto Alegre retomou parte da operação nesta sexta-feira (07/07) após mais de um mês fechada por conta da enchente Tânia Meinerz/JC

De acordo com o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, são 52 linhas intermunicipais e mais de 92 horários disponíveis que estão atendendo 116 municípios. "Praticamente 30% da Estação Rodoviária retomou suas atividades. Temos uma expectativa de crescimento a partir de semana que vem quando, no dia 13 serão retomadas as viagens interestaduais para Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro", afirma o secretário.

Ele ainda alerta para o novo local de acesso à Estação, que será exclusivamente pelo pórtico dos táxis, no Largo Vespasiano Veppo. A primeira viagem aconteceu por volta das 7h, com destino a Capão da Canoa, no Litoral Norte.

Ao longo da manhã, em ação promovida pelo Governo do Estado, foram entregues aos passageiros diversas bandeirinhas do Rio Grande do Sul. "Isso é a simbolização do início da retomada do nosso Estado. É possível ver o alívio do olhar das pessoas que agora podem visitar seus entes queridos", aponta Costella.