Novas linhas de ônibus retornam para os terminais Visconde de Cairu, Farroupilha e Júlio de Castilhos

Os terminais Visconde de Cairu, Praça Revolução Farroupilha e Júlio de Castilhos, no Centro Histórico de Porto Alegre, retomam as suas operações, nesta sexta-feira (7) com linhas que estavam em terminais temporários ou desativadas.

• LEIA TAMBÉM: Rodoviária de Porto Alegre retoma atividades com operações reduzidas

O paradão de ônibus no Largo Edgar Koetz ao lado da Rodoviária, que retorna a funcionar em seu local original, também volta a ser opção de embarque e desembarque para as linhas em direção ao Centro.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) implantou, de forma provisória, um semáforo de pedestres com botoeiras, bem como faixas de segurança embaixo do viaduto da avenida Júlio de Castilhos para garantir a segurança.

O ajuste, próximo ao paradão da Rodoviária, irá permitir a travessia com segurança, tendo em vista que a passarela foi removida para construção do corredor humanitário.



As linhas semidiretas SD72 - Santa Rosa/Anchieta Semidireto e SD73 - Fernando Ferrari/Anchieta Semidireto, que fazem a ligação do Centro com os bairros Parque dos Maias e Santa Rosa de Lima pela Freeway, vão circular em rota alternativa pela avenida das Indústrias e Severo Dullius para melhor atender a demanda de passageiros da região do aeroporto, no bairro Anchieta.

A linha 705.2, que atende o bairro, ainda está desativada por não ter acesso ao seu itinerário. A SD72 e a SD73 vão operar no terminal Rui Barbosa.

No aplicativo Cittamobi, a população pode obter todas as notificações atualizadas sobre as linhas, rotas alteradas e a localização dos ônibus em tempo real, com GPS em 100% da frota.

Os técnicos da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) e da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realizam diariamente uma análise da operação para reforçar as linhas que apresentam maior demanda e assim adequar às necessidades dos usuários.

Linhas atendidas no Terminal Praça Revolução Farroupilha



520.3 - Triângulo / 24 de Outubro / Auxiliadora

Linhas atendidas no Terminal Visconde de Cairu

397 – Bonsucesso

397.3 - Bonsucesso / Via Ipiranga



Linhas atendidas no Terminal Júlio de Castilhos



280 - Otto/HPS,

280.2 - Otto/HPS/3ª Perimetral

491 Passo Dorneles / Vila Safira

492 - Petrópolis / SESC

496 - Jardim Protásio Alves / Passo Dorneles