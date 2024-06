Junho deve marcar um início de inverno mais quente e menos chuvoso no RS

Após um mês de uma precipitação recorde, que causou estragos no Estado, o Rio Grande do Sul terá um junho com precipitação abaixo da média e temperatura mais quente do que o esperado na maioria dos dias. Dados também indicam influência neutra no Oceano Pacífico, sem presença de El Niño ou La niña. As informações são da MetSul Meteorologia.

Junho é o primeiro do denominado inverno climático, até os meses de julho e agosto. O início oficial da nova estação será às 17h51min do dia 21 de junho e vai até 9h44min do dia 22 de setembro.

Embora a precipitação de maio tenha sido intensa, e mesmo que junho seja, pelos padrões históricos, um dos meses mais chuvosos, não há dados que indicam um mês com precipitação excessiva.

A precipitação média de junho em Porto Alegre é de 130,4 mm, segundo a MetSul, sendo a quarta média mais alta de chuva entre os meses do ano, ficando atrás apenas de julho (163,5 mm), outubro (153,2 mm) e setembro 147,8 mm.



A primeira semana do mês, conforme indica a MetSul, deve ter chuva abaixo a muito abaixo da média na maior parte do RS, especialmente no Noroeste, enquanto no Norte o índice deve ser perto ou na média. Os índices devem aumentar no Sul e no Leste. Além disso, maiores volumes devem ocorrer na segunda metade do mês.

Já a temperatura costuma ser, historicamente marcada por alguns dias de frio muito intenso, geada e às vezes até neve, por ser o primeiro mês do inverno. A cidade de Porto Alegre, com base nas séries históricas, apresenta temperatura mínima média de 11,3ºC, e máxima de 20,3ºC.



Neste ano, porém, a previsão apresenta o predomínio de temperaturas acima da média na primeira metade do mês, sendo que entre 5 e 15 de junho podem ter temperatura muito acima da climatologia histórica. Enquanto isso, na segunda metade terá dias com temperatura perto ou abaixo da média, mas ainda sim com chance de um período mais quente que o comum.

O esperado não é um frio rigoroso e constante. Os gaúchos devem ter um menor número de noites geladas e mais tardes agradáveis, ou mesmo quentes para a época. Porém, a MetSul ressalta que não vai deixar de fazer frio em determinados dias. Ainda sim, mesmo dias com temperatura acima da média podem apresentar marcas mais baixas durante a noite. Essa diferença é maior nas temperaturas máximas em dias com escassez de chuva.