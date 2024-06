Um mês após o início das cheias no RS, Guaíba recua e previsão é de tempo firme

Passados 30 dias do início da maior catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul, partes do Estado ainda estão inundadas, incluindo a Capital, que concentra pontos de alagamento, principalmente, na Zona Norte. Apesar disso, o lago Guaíba mantém uma tendência - lenta - de queda no nível das águas nesta quinta-feira (30). Às 10h da manhã, a régua da Orla do Gasômetro registrava 3,79 m. Às 15h15min, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) apontou que o nível do Guaíba estava em 3,77m. A cota de inundação é de 3,60m e a cota de alerta é de 3,15m.

O frio e o céu azul desta quinta-feira em Porto Alegre dão esperança para dias melhores. De acordo com a previsão da MetSul Meteorologia, o tempo deve ser firme e sem chuvas nas regiões mais atingidas do Estado pelos próximos 10 dias. "Segue difícil, mas o pior já passou para nós gaúchos e dias melhores nos aguardam, conforme o prognóstico da MetSul Meteorologia para este final de maio e o começo de junho", escreveu, em nota, o órgão. Em Porto Alegre, a temperatura ficará entre 8ºC e 19ºC nos próximos dias, com cerração, dias ensolarados e noites frias. Ainda que nesta sexta-feira possa haver chuva, a previsão é de que seja passageira e 'sem riscos'. As temperaturas devem ficar entre 7ºC e 19ºC. No fim de semana, o sol predomina e a máxima pode chegar a 25ºC no domingo.

Já nos Campos de Cima da Serra, a sexta-feira começa fria e poderá ter temperatura abaixo de zero pelo segundo dia consecutivo, com mínima de -1ºC. Nas áreas de baixada poderá ocorrer a formação de geada, segundo a MetSul. Além disso, "nevoeiros poderão se formar novamente nos arredores dos rios em situação de cheia com impacto na visibilidade das primeiras horas da manhã". A tarde, no entanto, será ensolarada e de gradual aquecimento na região.



Mesmo com o alívio em relação a previsão do tempo, um mês depois do começo das cheias, a situação causada pelas chuvas ainda é crítica e afeta cerca de 2.347.664 de pessoas em 473 municípios. São 169 óbitos confirmados e 806 feridos. Mais 44 pessoas ainda estão desaparecidas. Quase 600 mil pessoas estão fora de suas casas e 45.126 estão em abrigos, conforme o último boletim da Defesa Civil Estadual, publicado na noite desta quinta-feira. No total, foram realizados 77.729 resgates de pessoas e 12.527 de animais.

Em Porto Alegre, a prefeitura informou nesta quinta-feira que houve uma redução de 32% no número de pessoas acolhidas em abrigos. Agora, são 9,8 mil abrigados.