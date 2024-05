Com média histórica, Porto Alegre supera 500 mm de chuva em um mês

A instabilidade durante toda a segunda-feira (27) em Porto Alegre fez com que a cidade superasse a marca de 500 mm de chuvas em apenas 27 dias durante o mês de maio. Até então, o maior volume de precipitação registrado no município em um mesmo mês, desde o inicio dos registros, em 1910, havia sido em setembro do ano passado, quando choveu 447,3mm.

Porém, os dias de precipitação parecem estar chegando ao fim na Capital. Segundo a MetSul Meteorologia, esta terça (28) será especialmente ventosa na cidade, com o risco de chuva ficando reservado apenas para o turno da manhã. A temperatura deve oscilar pouco mas, com a atuação do vento, a sensação térmica será menor.

O frio no Rio Grande do Sul, na verdade, será mais intenso nas regiões da Serra, com máximas que não chegarão sequer aos 10°C. Nas demais áreas do território gaúcho, a temperatura deve alcançar a casa dos 15°C.

No Sul do Estado, as rajadas de vento podem oscilar entre 80 km/h e 100 km/h, e a chuva tende a ser forte na primeira metade do dia. Isso porque, o vórtice ciclônico que se formou no Rio Grande do Sul ontem, atuará na altura do Litoral Sul gaúcho, o que trará impactos à toda região.

A partir da quarta-feira (29), o tempo começa a virar, para ficar estável no Estado. Em Porto Alegre, inclusive, esse será o dia da tão aguardada volta do sol.