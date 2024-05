Prefeitura atualiza decreto e permite funcionamento das escolas privadas na Capital

A prefeitura de Porto Alegre publicou nesta segunda-feira (27) decreto que autoriza as escolas de redes particulares a retomarem seu funcionamento no município. A nova publicação, oficializada em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa), alterou outra que suspendia as aulas tanto em escolas da rede pública quanto privadas nos dias 26 e 27 de maio. As atividades do sistema de ensino público seguem suspensas. As informações foram publicadas nos portais da prefeitura.