JC Te Lembra: inflação, antecipação do 13º, Lula no RS e semifinais do Gauchão

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

VÍDEO: notícias da semana em 1 minuto

inflação subiu 0,83% em fevereiro Na economia, a, impulsionada pela alta na Educação.

pagamento do 13º salário de segurados e dependentes da Previdência Social foi antecipado . O abono anual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) será pago em duas parcelas, a primeira em abril e a segunda em maio.

divulgação do resultado da 26ª edição do Marcas de Quem Decide Foi semana de conhecer as marcas mais lembradas e preferidas das lideranças no Rio Grande do Sul. A, pesquisa feita pelo Jornal do Comércio, aconteceu no Teatro do Sesi, em Porto Alegre. O conteúdo completo com os resultados do Marcas será publicado pelo JC em um caderno especial no dia 2 de abril.

presidente Lula cumpre agenda no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (15), com compromissos em Porto Alegre e Lajeado. Na capital, o presidente detalhou os projetos para o Estado previstos no Novo PAC. Já na cidade do Vale do Taquari, o presidente fará anúncios e a prestação de contas do governo federal sobre a reconstrução dos municípios gaúchos após as enchentes.

revisão parcial do corte de benefícios fiscais O governador Eduardo Leite anunciou a. A medida entra em vigor em 1º de abril. Um dos setores que terá extinções e reduções de benefícios é o da cesta básica de alimentos.