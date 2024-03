Grêmio pega o Caxias com margem para crescimento nas semis do Estadual

Vindo de uma semana livre para treinos, o Grêmio tem um compromisso importante na busca pelo heptacampeonato estadual. Neste sábado (16), o Tricolor encara o Caxias, às 16h30min, pelo jogo de ida da semifinal do Gauchão, no Centenário. Vindo de uma classificação sem sustos contra o Brasil de Pelotas, nas quartas de final, o time mostra um potencial de crescimento, e a tendência é de que chegue ainda mais forte depois da longa preparação.

LEIA MAIS: Grêmio conta com mudanças para não repetir resultado do último jogo em Caxias

O técnico Renato Portaluppi viu, contra o Xavante, uma defesa sólida que facilitou a criação de jogadas no ataque. E justamente por isso Geromel pode se manter no time titular, fazendo seu primeiro jogo longe da Arena na temporada. Ainda no começo do ano, Portaluppi deixou claro que o experiente defensor deveria jogar apenas em casa, para dosar a carga física. No entanto, com a "folga" no calendário e a importância do confronto, ele tende a seguir entre os onze.

A principal dúvida está debaixo da trave. Marchesín e Caíque disputam a titularidade. O goleiro argentino, recém-chegado ao clube, ainda não convenceu. É necessário entender que a amostragem foi baixa, ele esteve em campo apenas sete vezes. Recuperado de lesão, ele deve ser o escolhido, apesar de que Caíque vem pedindo passagem.

A definição será nesta sexta-feira (15), no CT Luiz Carvalho, no último treino antes do embarque para Caxias do Sul. A escalação deve contar com Marchesín (Caíque); João Pedro, Geromel, Kannemann e Mayk; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Pavón, Diego Costa e Gustavo Nunes.

LEIA MAIS: Semana livre dá a Portaluppi tempo para avaliar peças em baixa no Grêmio

Já o Caxias, sob o comando de Argel Fuchs, deve começar com Fabian Volpi; Marcelo, Denilson, Cezar Henrique e Barba; Dudu Mandai, Emerson Martins e Elyeser; Gabriel Silva, Tomas Bastos e Vitor Feijão.