Semana livre dá a Portaluppi tempo para avaliar peças em baixa no Grêmio

De volta aos treinos nesta terça-feira (12), no CT Luiz Carvalho, o Grêmio tem uma semana livre de compromissos pela frente. O período sem jogos é importante não só por que a equipe se prepara para visitar o Caxias, neste sábado, pela partida ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, mas também pelo fato de que o calendário afunila a partir de abril, e por enquanto, o técnico Renato Portaluppi tem mais tranquilidade para testar variações e observar com calma algumas peças do elenco.

Ainda que os novos reforços estejam respondendo dentro de campo, outros nomes não estão convencendo. Além da incomodação com o sistema defensivo, que vem desde o ano passado, o comandante gremista vê o meio-campista Pepê cair de rendimento. Antes unanimidade no time titular, o jogador de 26 anos está sendo contestado pela torcida.

Além disso, o recém-chegado Du Queiroz está na sua cola, ameaçando “roubar” a posição. Ele é visto como um marcador mais qualificado, que daria estabilidade ao setor, atuando ao lado de Villasanti.

A mudança faz ainda mais sentido se Portaluppi confirmar o que deu a entender na entrevista coletiva após a vitória sobre o Brasil de Pelotas, no domingo. Em sua fala, o técnico deixou claro que o “craque sempre joga no seu time”, o que indicia que Soteldo, quando voltar de lesão, fará parceria com Gustavo Nunes, atuando pelo meio, ao invés de brigar por posição com o jovem de 18 anos na ponta esquerda.

Com uma linha de três figuras ofensivas — Pavón completa o trio pela direita — atrás de Diego Costa, Queiroz ganha mais força para assumir o lugar de Pepê na proteção do meio. De momento, enquanto o venezuelano não retorna da lesão muscular sofrida contra o Juventude, no dia 31 de janeiro, Cristaldo deve atuar como armador.

O camisa 7 tende a voltar na primeira quinzena de abril, quando se iniciam as principais competições da temporada e o Tricolor volta a jogar, em média, de três em três dias.

A Libertadores, principal obsessão do time, começa no dia 3. O sorteio da fase de grupos, que define os três primeiros adversários dos gaúchos na competição, está marcado para segunda-feira (18), às 20h.