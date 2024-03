Após quatro partidas, Grêmio volta a vencer sem sofrer gols

A ótima vitória do Grêmio por 2 a 0 contra o Brasil-Pel no domingo (10), pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, trouxe pontos positivos além da classificação para as semis. Após vencer sem sofrer gols, o Grêmio encerrou uma sequência de quatro jogos sendo vazado. As últimas atuações geraram dúvidas sobre o sistema defensivo tricolor, principalmente sobre a zaga gremista. Desde a temporada passada, o tricolor tem apostado em suas virtudes ofensivas. Em contrapartida, o setor defensivo da equipe vem deixando a desejar. No Brasileirão de 2023, o Grêmio terminou com o segundo melhor ataque da competição, com 63 gols. Do outro lado do campo, teve a quarta pior defesa, sofrendo 56 gols.



Esse desequilíbrio se manteve em 2024, mesmo no Campeonato Gaúcho, competição na qual o nível tende a ser mais baixo. Entre os 12 times da primeira fase do Gauchão, o Tricolor marcou 23 gols e sofreu 10, sendo o melhor ataque e a sexta pior defesa, empatado com São José e Avenida. Além dos números, a forma que a equipe joga, deixando espaços para contra-ataques, preocupa a torcida e comissão técnica.



Segundo Renato Portaluppi, a explicação para esse momento irregular na defesa é o viés ofensivo de sua equipe. O treinador se baseia nos bons números do ataque para justificar suas escolhas. Na temporada, a equipe só não marcou gols contra o Ypiranga, na 8ª rodada, e contra o São Luiz, pela Recopa Gaúcha. Nas duas oportunidades o Grêmio atuou com os reservas.

Na abertura do mata-mata do Gauchão, o Grêmio mostrou mais estabilidade defensiva a partir do amplo domínio ofensivo. Foram 564 passes na partida e 65% de posse de bola durante o jogo. Com o controle das ações, cedeu apenas uma chance de gol em toda a partida, após um chute de muito longe que acertou o travessão de Caíque.



Fator importante na solidez defensiva, o meio-campo gremista ajudou a manter o domínio de jogo. Villasanti, Pepê e Cristaldo marcaram mais a frente, prevenindo os contra-ataques. Contra o Brasil, ter o domínio da bola foi a estratégia adotada por Portaluppi para se proteger defensivamente, devido à superioridade técnica e pela falta de velocidade na dupla de zaga na transição defensiva.