Caxias e Juventude vencem e confirmam vaga nas semifinais do Gauchão

A dupla de Caxias do Sul confirmou o favoritismo nos confrontos pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho 2024. Jogando em casa, o Caxias venceu o São José por 1 a 0, no Estádio Centenário. Já o Juventude derrotou o Guarany de Bagé, fora de casa, por 4 a 0, no Estádio Estrela D’Alva. Essa é a quinta vez que a dupla Caju chega às semis do campeonato estadual na mesma edição desde 2000. As outras vezes foram em 2021, 2008, 2006 e 2000, ano que o Caxias foi campeão gaúcho.



Jogando em seus domínios e com a vantagem do empate para se classificar, o Caxias não teve tanta tranquilidade na partida contra o São José. A equipe grená começou a partida tentando se impor, buscando o ataque. Logo aos 5 minutos do primeiro tempo, Emerson Martins chutou de longe, a bola desviou e sobrou para Vitor Feijão, livre dentro da área só empurrar para o fundo da rede. O árbitro assinalou impedimento de Feijão na jogada, mas após revisão no VAR o gol foi validado.

LEIA TAMBÉM: "Não estamos no mesmo nível, mas temos que brigar", afirma Coudet



Aos 28 minutos do primeiro tempo a partida foi paralisada pelo árbitro Douglas da Silva, após o banco do São José denunciar um torcedor do Caxias por atos racistas contra jogadores da equipe visitante. Cerca de 15 minutos depois o torcedor foi detido pela polícia e a partida foi reiniciada.



No segundo tempo o Caxias teve um jogador a menos por boa parte do segundo tempo, após Gabriel Silva ser expulso. Mesmo em inferioridade, a equipe grená sustentou a pressão do São José nos minutos finais. Aos 28 minutos do primeiro tempo a partida foi paralisada pelo árbitro Douglas da Silva, após o banco do São José denunciar um torcedor do Caxias por. Cerca de 15 minutos depois o torcedor foi detido pela polícia e a partida foi reiniciada.No segundo tempo o Caxias teve um jogador a menos por boa parte do segundo tempo, após Gabriel Silva ser expulso. Mesmo em inferioridade, a equipenos minutos finais.