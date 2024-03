Grêmio vence Brasil-Pel e avança para as semifinais do Campeonato Gaúcho

Jogando em casa, o Grêmio superou o Brasil-Pel pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho por 2 a 0 neste domingo (10), na Arena do Grêmio. A equipe de Renato Portaluppi confirmou o amplo favoritismo no confronto e dependia apenas de um empate para avançar na competição. A vitória Tricolor mantém a sequência de nove anos sem perder para o Brasil de Pelotas. O último triunfo Xavante foi em 2015, na Arena. Em busca do heptacampeonato do Gauchão, o Grêmio enfrenta o Caxias nas semis do campeonato estadual.



A primeira metade da etapa inicial teve o Grêmio com o domínio da posse de bola, mas sem muita criatividade. Aos 19 minutos a primeira boa oportunidade surgiu, depois de um chute forte de Cristaldo que gerou rebote, onde Gustavo Nunes bateu cruzado e o zagueiro tirou em cima da linha.

Ainda criando pouco, a segunda tentativa veio apenas aos 37 minutos, em chute de Pavón que saiu por cima do gol. Após a chance de Pavón, o Grêmio pressionou mais a defesa do Brasil. Diego Costa foi derrubado dentro da área e pediu pênalti, o que não aconteceu. Na sequência do lance o centroavante até marcou, mas o gol foi anulado por impedimento.



Aos 45, Franco Cristaldo finalmente quebrou o cadeado da defesa Xavante. O argentino recebeu na entrada da área e fez um golaço, com um chute no ângulo esquerdo do goleiro, abrindo o placar e tranquilizando Portaluppi e a torcida. Ao intervalo o placar assinalava 1 a 0 para o Grêmio.



Mais tranquilo em campo e superior ao adversário, o Grêmio continuou com o controle da partida no segundo tempo. O Tricolor se permitiu a trocar mais passes e a tabelar entre os marcadores, arrancando aplausos de Renato Portaluppi. Até os 15 minutos da segunda etapa, Pepê e Geromel tiveram boas chances de ampliar o placar.