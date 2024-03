Inter se impõe em casa e bate São Luiz pelas quartas do Gauchão

O bom momento segue forte para os lados do Beira-Rio. Neste sábado (9), o Inter voltou a jogar bem, dominou totalmente as ações e derrotou o São Luiz neste sábado por 3 a 0, no estádio Beira-Rio, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Com gols de Valencia, Igor Gomes e Mauricio, o Inter avançou sem sustos para as semifinais do Gauchão e enfrenta o Juventude, que bateu o Guarany de Bagé por 4 a 0. Esta foi a nona vitória consecutiva do Colorado, que, antes de disputar a semifinal do campeonato estadual, vai a Brasília encarar o Nova Iguaçu-RJ, pela segunda fase da Copa do Brasil.



Dominante desde os primeiros instantes da partida, o Inter contava com a vantagem de depender de apenas um empate para passar de fase, mas não fez questão de jogar com o regulamento e partiu para o ataque.



O resultado começou a se desenhar aos 4 minutos do primeiro tempo. Bustos invadiu a área do São Luiz e cruzou para Enner Valencia abrir o placar de cabeça. Não demorou muito para que a equipe da casa ampliasse a vantagem. Em escanteio curto, Igor Gomes recebeu cruzamento e conferiu de cabeça para dentro do gol.



A imposição física, técnica e tática da equipe de Eduardo Coudet era tanta que o São Luiz não teve oportunidade de entrar na partida. A atuação impecável da primeira etapa virou uma dominação segura no segundo tempo, mesmo com a queda de ritmo. Aos 34 do segundo tempo, Mauricio fechou o placar, após uma bola rebatida pela devesa da equipe de Ijuí: 3x0 Inter.



Com a vitória contra o São Luiz, o Inter chegou a nove vitórias consecutivas sob o comando de Coudet. A última vez que o Inter atingiu essa marca foi com Abel Braga, durante o Brasileirão de 2020. Classificado para a próxima fase do Gauchão, o Inter busca quebrar o recorde de Abel Braga contra o Nova Iguaçu, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, na quarta-feira, às 20h.



Escalações



Inter - Anthoni; Bustos; Vitão, Igor Gomes (Robert Renan) e Renê; Aránguiz (Bruno Gomes); Mauricio, Bruno Henrique e Wanderson (Hyoran); Alan Patrick (Lucca) e Valencia (Alario). Téc.: Eduardo Coudet.



São Luiz - Luiz Felipe; João Vitor, Thalheimer, Bruno Jesus e Márcio Duarte; Lucas Hulk (Felipe Baiano) e Gabriel Davis; Borasi (Vini Peixoto), Dal Pian (Diogo Sodré) e Gabriel Pereira (Gabriel Morbeck); Lucas Souza (Ramires). Téc.: Alessandro Telles.