Grêmio conta com mudanças para não repetir resultado do último jogo em Caxias

O Grêmio segue na preparação para o confronto contra o Caxias, no sábado (16), pela partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Reedição da final do Gauchão de 2023, ambas as equipes se encontraram nesta edição, com vitória da equipe grená. Na estreia da temporada, o Caxias venceu o Tricolor por 2 a 1. Desde a primeira rodada, a fotografia da equipe titular de Renato Portaluppi se modificou. O treinador aposta em novas peças e na melhora de velhos conhecidos para não repetir o resultado da primeira rodada.



A provável escalação do Grêmio aponta para a manutenção de Caíque na meta tricolor, após Marchesín ficar de fora por conta de uma lesão muscular. No primeiro jogo, Caíque também foi titular, mas não passou pelo goleiro a derrota em Caxias do Sul.



Nas laterais, João Pedro e Reinaldo formaram a dupla de alas. Ainda buscando ritmo, ambos tiveram atuação ruim na estreia do Grêmio na temporada. João Pedro se reafirmou na temporada, enquanto Reinaldo está fora por uma grave lesão no joelho. Maik deve ser o substituto na semifinal.

A dupla de zaga foi formada por Gustavo Martins e Rodrigo Ely. Martins teve ótima atuação, marcando o gol de abertura do placar e com solidez defensiva. Já Ely falhou em diversas vezes e foi crucial na virada do Caxias no Estádio Centenário. Ambos saíram do time titular, dando espaço para a dupla histórica Geromel e Kannemann, que devem ser os escolhidos por Portaluppi no sábado.



Pepê, Villasanti e Cristaldo tiveram atuações apagadas na estreia do Gauchão. Villasanti teve uma das suas piores partidas com a camisa tricolor, mas voltou a jogar bem ao longo do ano. Pepê foi mal em Caxias do Sul e não vive bom momento desde então. O meia corre o risco de perder a vaga para Du Queiróz na próxima partida. Cristaldo pouco contribuiu no primeiro jogo, mas recuperou a confiança nas últimas partidas, sendo protagonista contra o Brasil-Pel, pelas quartas de final.