Inter bate o Nova Iguaçu por 2 a 0 e passa de fase na Copa do Brasil

Sem grandes sustos, o Inter confirmou o favoritismo e passou com propriedade para a próxima fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (13), o Colorado bateu o Nova Iguaçu pelo placar de 2 a 0, pela 2ª fase da competição, na Arena BRB Mané Garrincha. O confronto ainda marcou as estreias de Fernando e Borré pelo clube.

A primeira chegada foi gaúcha. Aos 17 minutos, Maurício encontrou Wanderson pela esquerda e o camisa 11 concluiu rasteiro em cima do goleiro Fabrício. A resposta adversária veio sete minutos depois, em um chute do meio da rua de Yago, que passou próximo ao ângulo.

Aos 26, Mauricio invadiu a área e deixou para Valencia de calcanhar, próximo ao penalti. O equatoriano bateu de primeira e por pouco não inaugurou o marcador em um confronto que estava ficando cada vez mais aberto.

Tão aberto que aos 29 minutos o gol apareceu. O time de Eduardo Coudet tanto martelou que chegou ao tento com Valencia, aproveitando o rebote de um cabeceio de Wanderson e concluindo da pequena área.

Na sequência, o protagonista Mauricio, presente em quase todos os lances de perigo alvirrubro, disparou por trás da defesa e saiu na cara de Fabrício, driblando o goleiro na saída. O camisa 27, no entanto, não pode comemorar o que seria um lindo gol, já que o zagueiro salvou com um carrinho em cima da linha.

No talento dos homens de frente, a equipe que parecia entregue voltou a assustar. O Nova Iguaçu chegou em uma triangulação que terminou com um passe de cabeça de Emerson Carioca para Yago. O atacante bateu mascado, e Robert Renan conseguiu afastar a bola antes dela balançar a rede.

Na volta do intervalo, os cariocas tentaram subir as linhas para pressionar, enquanto os comandados de Chacho optaram por administrar a posse e dosar a intensidade na marcação pressão alternada com as linhas baixas.

O segundo amarelo para Ygor Guilherme foi determinante para o rumo do duelo. O volante deu uma entrada em Bustos na linha lateral e foi expulso aos 11 minutos.

Dois minutos depois, a conta veio. Rodando de um lado para o outro, Alan Patrick deu aquele passe que apenas o camisa 10 tira da cartola, deixando Bustos livre para cruzar no pé de Valencia, que completou sem goleiro para ampliar o placar. O camisa 13 estava impedido, mas o bandeirinha não marcou, e com a ausência do VAR nesta fase da competição, o gol foi validado.

Com o jogo resolvido, Coudet olhou para o banco e chamou a principal atração do dia para o seu torcedor. O colombiano Rafael Borré entrou junto de Alario para fazer sua estreia com a camisa vermelha.

Rodando o elenco e cozinhando o duelo, o Inter até demonstrava vontade, mas não tinha pressa para definir as jogadas. Borré chegou a sofrer um pênalti ao driblar o goleiro em uma enfiada por trás da defesa, mas estava impedido. De resto, o camisa 19 foi discreto em sua primeira impressão.

Na reta final, Fabricio ainda fez duas grandes defesas, em um chute de fora da área de Bruno Henrique e um falso cruzamento de Bustos, que o pegou no contrapé. O Colorado, agora, aguarda a definição do próximo adversário no torneio, enquanto foca na semifinal do Gauchão, neste domingo, contra o Juventude.

Nova Iguaçu (0) Fabrício; Yan Silva, Gabriel Pinheiro (Matheus Alves), Sérgio Raphael e Maicon (Sidney); Igor Guilherme, Ronald (Fernandinho), Yago (João Victor) e Bill; Lucas Campos (Alegria) e Emerson Carioca. Técnico: Carlos Vitor.

Inter (2) Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Fernando; Mauricio (Wesley), Aránguiz (Borré) e Wanderson (Bruno Henrique); Alan Patrick (Bruno Gomes) e Valencia (Alario). Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Anderson Moraes Coelho e Evandro de Melo Lima.