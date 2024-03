Invicto a dez jogos, Inter de Coudet visita o Juventude com a confiança em dia

A empolgação vinda de fora se junta ao foco dos jogadores para justificar o momento do Inter. São dez vitórias consecutivas, que entregam performance e confiança para o Colorado que enfrenta o Juventude neste domingo (17), às 16h, pelo jogo de ida da semifinal do Gauchão, no Alfredo Jaconi.

Com a classificação da Copa do Brasil assegurada após a vitória por 2 a 0 sobre o Nova Iguaçu-RJ, o foco é 100% no Estadual, única competição no calendário até o fim do mês. Dono da melhor campanha da primeira fase, o Colorado decide em casa não só o confronto com o Papo, como também uma eventual final.

De volta aos treinos nesta quinta, o técnico Eduardo Coudet tem três sessões no CT Parque Gigante para definir a escalação. A principal dúvida está na defesa, já que Gabriel Mercado está recuperado de lesão e pode retomar seu lugar no miolo da zaga. O argentino vem treinando desde domingo e foi relacionado para encarar os cariocas, mas assistiu o jogo do banco.

De resto, o torcedor não deve esperar grandes mudanças. Com os novos reforços (Borré, Fernando, Thiago Maia e Bernabei) fora da lista de inscritos no Gauchão, o time será similar ao que bateu o São Luiz nas quartas de final, no Beira-Rio.

A provável escalação conta com Anthoni; Bustos, Vitão (Mercado), Robert Renan e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson; Alan Patrick e Valencia.

Quem segue em tratamento mas ainda não tem condições de jogo é o goleiro Rochet. De acordo com o Inter, o uruguaio vem progredindo nos treinos e está cada vez mais perto de fazer sua estreia em 2024. Ele se recupera de um problema crônico na costela, decorrente da fissura que sofreu contra o Fluminense, na semifinal da Libertadores do ano passado.

Nesta quinta-feira , a Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher da Capital, informou que concluiu o inquérito que apurava a conduta do intérprete do mascote Saci, do Inter. O homem de 30 anos foi indiciado pelo crime de importunação sexual contra duas vítimas. As atitudes ocorreram antes e durante o clássico Gre-Nal disputado em fevereiro, no Beira-Rio.