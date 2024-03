Lideranças conhecem as marcas mais lembradas e preferidas no Rio Grande do Sul

O Teatro do Sesi, em Porto Alegre, sediou, na manhã desta terça-feira (12), a divulgação da 26ª edição do Marcas de Quem Decide. A pesquisa do Jornal do Comércio é a única que mede, simultaneamente, a lembrança e a preferência das lideranças no Rio Grande do Sul em relação a empresas, serviços, entidades e destinos turísticos. Foram realizadas 400 entrevistas nas 47 principais cidades do Estado.

76 categorias, sendo três especiais (Marca Gaúcha Inovadora, Marca Gaúcha Ambiental e Grande Marca Gaúcha do Ano) Neste ano, o estudo analisou, sendo. Além de gestores e gestoras das principais companhias, passaram pelo evento políticos e personalidades gaúchas.

No primeiro ano como diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero lembrou a singularidade do estudo, promovido há quase três décadas pelo JC e desde 2023 executado pela IPO - Instituto Pesquisas de Opinião. Segundo ele, é um balizador para as empresas observarem as mudanças do mercado e da economia do Rio Grande do Sul.

"O Marcas auxilia investidores e consumidores nas tomadas de decisões", afirmou, citando outros eventos importantes do calendário gaúcho que ocorrem em breve, como o Fórum da Liberdade e o South Summit.

Elis Radmann, cientista da IPO, falou do diferencial do projeto de apresentar dois indicadores (lembrança e preferência). "Todos nós somos estimulados por estratégias desenvolvidas por departamentos de marketing. Nossa memória tem a ver com a divulgação e com a experiência, com traços racionais e, em muitos casos, afetivos", salientou, revelando que durante as entrevistas foram citadas mais de 4 mil marcas gaúchas.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, em seu discurso, ressaltou a importância do projeto e da veia empreendedora da Capital. "A principal Marca de Quem Decide é a marca do Jornal do Comércio, que está há 90 anos estimulando empreendedorismo na Capital. Esse evento consolida o Rio Grande do Sul e a Capital do Estado como uma cidade inovadora. Nos últimos meses, data centers investiram mais de R$ 1 bilhão aqui", enfatizou.

"O governo precisa ser leve, tem que diminuir a máquina pública. Nós diminuímos 41 impostos em três anos. Se não atrapalhar o empreendedor, ele voa", emendou.

Alexandre Elmi, secretário-adjunto de Comunicação do governo Eduardo Leite, também destacou o reconhecimento do JC perante a sociedade gaúcha. Para ele, o Marcas é um estímulo ao desenvolvimento do Estado.

Na cerimônia, foram apresentados gráficos que mostram a flutuação da preferência e da lembrança nos últimos cinco anos. Representantes das marcas subiram ao palco para receberem seus certificados.

Antes disso, na entrada do teatro, ocorreram ações de marketing. Havia ativações de Suvinil, Fruki, Aurora, Solled, Savarauto, Uniodonto, Barão, Safeweb, Marcopolo, Guarida, Docile, Tumelero, Dickel e Maffi e Anchieta, que instalou um painel interativo para o público compartilhar seus avatares nas redes sociais.

O conteúdo completo com os resultados do Marcas de Quem Decide 2024 será publicado pelo JC em um caderno especial no dia 2 de abril, acompanhado de artigos e interpretações a respeito dos resultados.