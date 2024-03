Lula cumpre roteiro no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), chega na manhã desta sexta-feira (15) ao Rio Grande do Sul para cumprir duas agendas, uma na capital gaúcha e outra no município de Lajeado, no Vale do Taquari.

A partir das 11h, no Teatro do Sesi, o presidente deve detalhar os projetos para o Estado previstos no Novo PAC, o programa de investimentos coordenado pelo governo federal — em parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais — para acelerar o crescimento econômico e a inclusão social. Também deverá tratar de outros programas federais voltados para a população gaúcha.

Mais tarde, às 15h, Lula ruma a Lajeado, onde fará anúncios e a prestação de contas do governo federal sobre a reconstrução dos municípios gaúchos após as enchentes. O ato será no Teatro Univates.

Para além dos anúncios oficiais previstos pela agenda da Presidência da República, a vinda de Lula o Rio Grande do Sul está cercada de expectativa também quanto à possibilidade de avanço nas negociações entre o governo federal e o governo gaúcho sobre a dívida estadual com a União. O governador Eduardo Leite (PSDB) já sinalizou que pretende aproveitar a vinda do petista para abordar o tema diretamente com o presidente, no sentido de sensibilizar o governo federal para a negociação dos termos da dívida.

O centro do debate é o indexador da dívida, que, no entendimento do tucano, precisa ser ajustado. O governo gaúcho também pede o fim da correção monetária do montante. O estoque da dívida fechou 2023 em R$ 92,878 bilhões.

O indexador em vigor é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) + 4%, mas o governo pretende que a indexação seja de juros de 3%. O Executivo estadual argumenta que as regras do contrato da dívida não são sustentáveis no médio e longo prazo.



O governador gaúcho tem feito a interlocução do tema com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), que chamou reunião com demais estados que têm maiores problemas com a dívida. O encontro deve ocorrer na próxima semana. Além do Rio Grande do Sul, podem estar presentes representantes de Rio de Janeiro, Minas Gerais e, possivelmente, São Paulo.

Agenda no RS

Porto Alegre - 11h, no Teatro do Sesi (Avenida Assis Brasil, 8787), projetos previstos no Novo PAC para o RS

Lajeado - 15h, no Teatro da Univates (Rua Avelino Talini, 171), anúncios e prestação de contas do governo federal sobre reconstrução dos municípios após enchentes