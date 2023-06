Resumo da semana: ciclone, falta de luz e penhora da Arena do Grêmio

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

Em Porto Alegre, pelo menos 460 mil pontos ficaram sem energia elétrica A passagem de um ciclone extratropical causou danos e deixou pessoas desabrigadas no Rio Grande do Sul. No Litoral, uma das regiões mais atingidas, foram registrados ventos de mais de 100km/h.. Há registro de quedas de árvores, falta de luz e alagamentos por todo Estado.

tempo ensolarado e temperaturas baixas em Porto Alegre e Região Metropolitana A previsão para o fim de semana é de. As informações são da meteorologista Estael Sias e da MetSul.