Porto Alegre passa a ter mais de 20 voos ao exterior por semana com seis aéreas

Porto Alegre entrou na rota internacional das companhias aéreas, indicando uma retomada do fluxo de passageiros nas rotas ao exterior entre o Aeroporto Salgado Filho e destinos fora. Com a estreia da chilena do segmento de low cost Sky, nessa segunda-feira (12), a Capital passa a ter seis empresas com conexão direta ao exterior.

São pelo menos 25 voos semanais ofertados entre Aerolíneas Argentinas, Azul, Copa Airlines, Latam, Sky e Tap Air. Algumas delas, como Azul e Aerolíneas, variam com cinco a seis frequências semanais. A Copa, que reabriu o circuito internacional no Salgado Filho em março de 2021, depois de certo alívio da pandemia de Covid-19, começou com três voos na semana e já opera diariamente, com as rotas ao Panamá, hub da aérea, e ligando Caribe e Estados Unidos, destinos mais buscados pelos passageiros gaúchos.

"A chegada da SKY representa um ganho grande, com mais uma companhia e garantidno uma boa conectividade na America do Sul", destacou a diretora de Operações da Fraport Brasil, concessionária do complexo aeroportuário da Capital, Sabine Trenk. "Existem muitas oportunidades para ofertar mais conexões na região", aposta Sabine, que vê como mais um diferencial a chegada de uma empresa do segmento de low cost. "Isso vai ajudar a aumentar a procura e sabemos que existe uma demanda muito reprimida. É uma oportunidade para crescer (voos)", completa a executiva.

O front externo ainda está longe de recuperar o espaço de 2019, pré-pandemia. Em 2020, as ligações ficaram suspensas, com ausência de oferta até fevereiro de 2021. No ano anterior à crise sanitária, o Salgad Filho somou 256,6 mil passageiros transportados, entre embarques e desembarques. Em 2021, o fluxo foi bem acanhado, de 27,4 mil pessoas.

No ano passado, começa a recomposição, mas longe de 2019, com 133,8 mil passageiros. Este ano, de janeiro a abril, a Fraport registrou 56,9 mil passageiros, que já é mais que o dobro de 2021. Mesmo no fluxo geral, incluindo domésticos, a concessionária projeta recuperar a condição pré-pandemia a partir de 2024.

Entre as seis companhias que fazem as ligações hoje, quatro são destinos na América do Sul, incluindo Montevidéu, Buenos Aires e Santiago. Depois, vem o Panamá, na América Central, e Lisboa, em Portugal. Oferta de voos diretos para mercados como os EUA, já operados no passado, não têm ainda indicativo. Há estudos de companhias. Além da SKY, outra low cost que pode voltar a operar em Porto Alegre é a Flybondi, que chegou a voar para Buenos Aires em 2019.

Lúcia Hoffmann Bentz, presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens seção no RS (Abav-RS), avaliou que a maior oferta de voos traduz o interesse do trade turístico no mercado gaúcho. "Estamos aproximando cada vez mais destinos do Estado", valoriza Lúcia.

Pela Secretaria de Turismo do Estado, o diretor Rafael Carniel diz que a expansão também é efeito do trabalho de promoção do Rio Grande do Sul e ação com a Fraport e os demais operadores. "Temos um grande potencial e chance de ter mais operações. Trabalhamos com dados e estratégia para elevar o interesse nestes fluxos", diz Carniel.

Em outubro, a pasta vai com a concessionária do Salgado Filho para um dos maiores eventos mundiais do setor, o Routes, em Istambul, que identifica potenciais destinos. "Vamos juntos para mostrar o que tem aqui e as vantagens de custos e atrações", explica o diretor.