Vendas de carros em concessionárias aumentam até 260% após descontos do governo

Após o governo federal publicar, na semana passada, a medida provisória que cria faixas de descontos para veículos populares, concessionárias de todo o Brasil vêm registrando aumento no fluxo de loja. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o crescimento observado nas vendas variou entre 30% e até mais 260%, em alguns casos.

Há alguns motivos que explicam este aquecimento. O primeiro é a oferta de carros populares a preços mais acessíveis, alguns abaixo dos R$ 60 mil. Além disso, desde que o Executivo federal anunciou que realizaria o programa, no final de maio, mas não o decretou, houve uma baixa nas compras de veículos, pois consumidores aguardaram o programa para adquirir os automóveis com o desconto.

O diretor-regional da Fenabrave e presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado do Rio Grande do Sul (Sincodiv-RS), Paulo Siqueira, explica que "em torno de 25 mil a 30 mil veículos deixaram de ser comercializados, aguardando o plano". Assim, após a publicação do decreto, em 6 de junho, as vendas de veículos aumentaram consideravelmente.

Siqueira afirma que ainda não há dados específicos do Rio Grande do Sul sobre este aumento no fluxo de loja, mas destaca que o crescimento vem sendo observado. "Logo que o decreto foi publicado houve um afluxo muito grande, e que ainda está numa medida de compensação do que deixou de se vender no final de maio. Mas a ideia é que isso possa, sim, produzir um número positivo, além daquilo que era esperado para o mês de junho", diz o presidente do Sincodiv. Além disso, ele afirma que a incidência do feriado de Corpus Christi, na última quinta-feira (8), seguido de um final de semana prejudicou um pouco a melhor performance deste aumento nas vendas.

O gerente-geral do grupo Iesa Fiat no Rio Grande do Sul, Carlos Henrique Cordeiro, afirma que o crescimento das vendas nas três concessionárias que coordena no Estado superou os 100%. "A gente vendia, no grupo todo, na média de 6 a 8 carros por dia. [...] Hoje nós estamos na batida de 14 a 18 carros por dia", diz Cordeiro.

As baixas nos preços de carros do grupo Iesa Fiat variam de R$ 4 mil a R$ 8 mil, sendo o modelo Mobi Like 1.0 o único a atingir o desconto máximo. O gerente-geral explica que este vem sendo o grande destaque das vendas do grupo. "O Mobi, que a gente vende na média de 16 carros por mês, nós vendemos 30 em quatro dias", afirma Cordeiro.

O programa, além de oferecer descontos de R$ 2 mil a R$ 8 mil em carros populares, garante exclusividade para pessoas físicas nos primeiros 15 dias desde a sua publicação, podendo ser prorrogados por mais 15. Com isso, o presidente da Sincodiv alerta os consumidores para que tomem a decisão de adquirir ou não um veículo o mais rápido possível, pois o prazo é curto.

Em relação ao crescimento do mercado automotivo no ano, Paulo Siqueira afirma: "As apostas da Fenabrave, dos analistas de mercado, é que a gente ainda possa, este ano, garantir um crescimento de 5% em relação ao ano passado".