Erva-mate é patrimônio cultural imaterial do Rio Grande do Sul

A erva-mate foi reconhecida como símbolo do Rio Grande do Sul em evento realizado no Galpão Crioulo do Palácio Piratini nesta terça-feira (13). No ano passado, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae) apresentou um documento com estudos sobre a importância da erva. O termo de Sistema Cultural e Socioambiental da Erva-Mate Tradicional foi assinado pelo governador Eduardo Leite, pela secretária da Cultura Beatriz Araujo e pelo presidente do Iphae, Renato Savoldi.

No Estado, há cinco polos ervateiros e a Festa da Colheita da Erva-Mate é mais uma celebração da importância que a planta tem para os gaúchos. O produto é parte da cultura indígena, e povos originários Mbya Guarani foram convidados para o evento no Palácio Piratini.

"Hoje, o registro do sistema da erva-mate representa o primeiro passo para o reconhecimento ordenado de referências culturais em âmbito estadual", celebrou Savoldi. Ele saudou os cultivadores da erva, os indígenas, os pequenos agricultores e os quilombolas. Ele ainda exaltou a erva-mate como um símbolo compartilhado da população gaúcha, "a ponto de nos identificar em relação aos outros estados".

Beatriz Araujo afirmou o compromisso do governo do Estado com a gestão de bens culturais. Ela citou que o status de patrimônio cultural da erva-mate tem reflexos na economia e também no turismo. "Devemos levar em conta esse poder sutil que emana dos nossos modos de ser e viver e que tem capacidade de gerar imagem positiva de uma sociedade", complementou.

Ela trouxe exemplos de cidades que tiveram aumento do turismo devido a algum produto, como Pelotas com seus famosos doces. Para finalizar, convidou a população para celebrar o Dia Estadual do Patrimônio Cultural. O tema deste ano é cultura e cidadania. Nos dias 19 e 20 de agosto serão realizadas visitas, manifestações artísticas e oficinas.

O governador Eduardo Leite também exaltou a identidade cultural, além da importância econômica da erva-mate, uma das culturas agrícolas mais antigas, disseminada pelos povos indígenas e já foi carro-chefe do PIB do Rio Grande do Sul. Leite enalteceu a força da sociedade unida na proteção cultural da erva-mate e "assim colocá-la no lugar de destaque que merece".

As formas de cultivo e consumo da erva-mate se modificaram ao longo dos anos. A produção, antes artesanal, agora é industrial e o produto também é exportado. O governador afirmou que o status de patrimônio cultural serve para garantir a segurança nas etapas do plantio até o consumo da erva, além da possibilidade de turismo. "Não tenho dúvida que há um processo de identidade, valorização da cultura e povos originários e também um aspecto econômico", completou Leite.