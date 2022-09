Venâncio Aires sedia festa da colheita da erva-mate

A cidade de Venâncio Aires, conhecida como a Capital gaúcha do Chimarrão, será palco para a 2ª edição da Festa da Colheita da Erva-Mate do Rio Grande do Sul. O evento, que marcará a abertura oficial da safra 2022 da cultura, ocorrerá na quinta-feira (22), às 15h, na propriedade da família Wagner e Becker, no 4º distrito, em Vila Santa Emília.

A Festa da Colheita ocorre anualmente de forma itinerante entre os polos regionais e celebra a cultura símbolo do estado. Dessa forma, a programação tem como ponto alto a poda de um pé de erva-mate. Ao longo do evento, através da Emater/RS-Ascar, também haverá demonstração de técnicas de adubação de solo e cultivo dos ervais.

"Em meados de 1990, éramos líderes em produtividade do estado. Hoje, estamos retomando os trabalhos com o poder público e a Emater. A Festa colocará em evidência nosso município, mostrando a pujança do nosso povo e a nossa erva-mate", destaca o presidente da Associação dos Produtores de Erva-mate do Polo Ervateiro dos Vales (Aspemva), Cleomar Konzen.

Venâncio Aires integra o polo ervateiro Região dos Vales, estando entre os cinco maiores grupos produtores de erva-mate no Rio Grande do Sul. O evento estava previsto, inicialmente, para ocorrer em maio, mês que inicia a colheita nos ervais. Entretanto, precisou ser adiado para setembro. A festa marca, de forma simbólica, o momento de importância para a cadeia produtiva da cultura.

Conforme o prefeito Jarbas da Rosa, os preparativos para o evento estão sendo finalizados. "Estamos agora fazendo o trabalho de convidar os municípios vizinhos e os integrantes dos cinco polos ervateiros do estado. Na próxima semana, faremos o convite para o governador Ranolfo Vieira Júnior", disse.