LISTA: 10 lugares para encomendar ovos de Páscoa em Porto Alegre

A data mais doce do ano está chegando. No próximo domingo (5), é celebrada a Páscoa. A data cristã é também ponto forte para muitos empreendedores e empreendedoras da confeitaria, que criam cardápios especiais para atender à demanda de ovos de chocolate. Conheça 10 operações de Porto Alegre para encomendar ovos de Páscoa.

1. Rocambolo Atelier de Doces

Em abril, as famosas tortas do Rocambolo Atelier de Doces (@rocamboloatelier) dão espaço para um menu especial de Páscoa. Entre as opções para presentear, estão o miniovo de 70g, disponível nos sabores caramelo, ninho com Nutella, maracujá e duo — com chocolate branco e preto —, que sai por R$ 17,00. Os ovos trufados custam R$ 62,00 e os de colher, R$ 59,00. Há ainda os clássicos biscoitos decorados temáticos da data.

• Rocambolo Atelier de Doces: rua Felipe de Oliveira, nº 326, Porto Alegre. O atendimento é terça-feira a sábado, das 10h30min às 19h.

O Rocambolo Atelier de Doces está com cardápio especial para Páscoa ROCAMBOLO/DIVULGAÇÃO/JC

2. Flor de Lis

a Flor de Lis (@flordelispoa) Operando no bairro Bom Fim,trouxe para a Páscoa de Porto Alegre um dos grandes virais do ano: o ovo em fatias. Com peso aproximado de 670g e custando R$ 170,00, a novidade está disponível com sabores Lotus Biscoff, branquinho, brigadeiro, branquinho de pistache, Nutella e branquinho com Kinder. A operação também tem ovos de colher, por R$ 85,00 na versão de 250g, e cones trufados, por R$ 22,00.

• Flor de Lis: rua General João Telles, nº 531, Porto Alegre. Quarta, quinta e domingo, o atendimento é das 12h às 20h. Sexta e sábado, das 12h à meia-noite.

A Flor de Lis apostou nos ovos em fatias que viralizaram nas redes sociais FLOR DE LIS/REPRODUÇÃO/JC

3. Hedonê

Hedonê (@hedone.nutritiva) Páscoa também pode ser inclusiva. É pensando nisso que a, especializada em doces e salgados para quem tem restrições alimentares, está com um cardápio para a data. Entre os destaques, está a caixa degustação de miniovos, que sai por R$ 125,00 com seis unidades, e os ovos de colher, que custam R$ 65,00 a unidade de 150g.

• Hedonê: rua Vasco da Gama, nº 206, Porto Alegre. O atendimento é segunda-feira das 13h30min às 19h, terça a sexta, das 10h30min às 19h, e sábados e domingos, das 13h30min às 19h.

4. Charlie

A clássica doceria que tem os brownies como destaque está com cardápio especial para a Páscoa. Os ovos com base de brownie estão entre os destaques da Charlie (@charliecandies) , com sabores como Nutella, chocolate Laka, pistache, doce de leite e brigadeiro. Com peso de aproximadamente 200g, os ovos de brownie saem por R$ 52,90.

• Charlie: A Charlie Moinhos abre de terça a sábado, das 8h às 20h, e domingo, das 9h às 19h, na rua Barão de Santo Ângelo, nº 212.

5. Baunilha Cupcakes

Cupcakes decorados com coelhinhos, cenouras e outros ícones da data estão entre os destaques do cardápio especial de Páscoa da Baunilha Cupcakes (@baunilhacupcakes) . A caixa com 12 minicupcakes sai por R$ 85,00. A operação também oferece ovos, pão de mel, biscoitos e bombons — tudo decorado de Páscoa.

• Baunilha Cupcakes: rua Francisco Ferrer, nº 334, Porto Alegre. O atendimento é de segunda a sexta, das 12h às 18h. Sábados, das 10h às 12h.

6. The Tube

A marca de cookies The Tube (@thetubecookies) criou um cardápio para a Páscoa que vai dos tradicionais ovos de colher aos mimos para presentear. Entre os destaques, está a lata Cookie Goods, com oito minicookies e um rótulo para colorir com as canetinhas que acompanham o kit.

• The Tube: A marca está na rua Visconde do Rio Branco, nº 684, de segunda a sábado, das 12h às 18h. No shopping Pontal, a operação é de segunda a sábado, das 10h às 22h.

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7. Odara

Odara (@alfajoresodara) Alfajor também é doce de Páscoa. É o que mostra o cardápio especial da. A marca lançou para a data uma caixa que une minialfajores de chocolate branco e preto. A caixa com oito unidades sai por R$ 35,90, com kits promocionais para compras maiores.

• Alfajores Odara: www.alfajoresodara.com.br

8. Tozzi

Tozzi (@tozzi.smashburger) Especializada em smash burgers, atambém tem cardápio de Páscoa pensado para adoçar a sobremesa da clientela. O miniovo de cookie está disponível nos sabores Galak e Alpino. A caixinha com dois sai por R$ 65,00, enquanto a unidade custa R$ 35,00.

• Tozzi: disponível no delivery em tinyurl.com/2khcczse.

9. Doce Entrega

O kit miniconfeiteiro, onde a criança pode finalizar o ovo de Páscoa, está entre os destaques do cardápio da Doce Entrega (@doceentrega_confeitaria). A confeitaria também aposta nos clássicos ovos de colher, pão de mel e um cartão doce, que custa R$ 12,90 e é acompanhado de um brigadeiro.

• Doce Entrega: avenida Coronel Lucas De Oliveira, nº 2363, Porto Alegre. O atendimento é de terça a sexta, das 9h às 18h30min. Sábados, das 9h às 17h.

Entre os destaques da Doce Entrega, está o kit miniconfeiteiro DOCEENTREGA/DIVULGAÇÃO/JC

10. Dueto Gourmet

Dueto Gourmet (@duetogourmets) Outra confeitaria que está com cardápio especial para a Páscoa é a. Os ovos de colher, nos sabores Kinder, maracujá e ouro branco, partem de R$ 79,00. Há ainda os ovos trufados, com sabores como pistache e menta nobre, e os itens para presentear, como as cenouras recheadas de brigadeiro, que saem por R$ 59,00 no kit com duas unidades.

• Dueto Gourmet: avenida Protásio Alves, nº 1684. A operação é de segunda a sábado, das 9h às 19h. Domingo somente por delivery a partir das 12h.