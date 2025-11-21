Após cinco anos no delivery, doceria abre loja física com bar no Bom Fim

Iniciada em meio à pandemia, em janeiro de 2021, a doceria Flor de Lis terá agora uma loja física. Com doces que priorizam a qualidade da produção artesanal, o negócio dá um passo rumo à expansão, que se tornou inevitável. Com vários momentos de alta nas vendas, a empreendedora Isadora Cainelli resolveu aliar a necessidade de ampliação com o desejo de ter um espaço para receber os clientes.

Nome à frente da operação, Isadora sempre gostou de fazer doces. “Decidi que queria ter uma confeitaria quando eu tinha 13 anos”, lembra. “Quando eu e meus amigos saíamos, voltávamos para casa e fazíamos bolo de madrugada“, recorda.

A pandemia foi um momento crucial na vida da empreendedora. Após se formar em Gastronomia com uma certa frustração e incerteza sobre a carreira na cozinha, decidiu cursar Administração. “Logo percebi que como administradora eu era uma ótima confeiteira”, brinca. “Quando veio a pandemia, eu decidi arriscar. Pensei ‘se não for agora, eu não vou tentar nunca’, porque se não desse certo, eu também não tinha muito a perder”, explica.

A aposta deu certo. Com vendas acima das expectativas da empreendedora, o negócio foi, pouco a pouco, se consolidando e conquistando novos clientes.

O sucesso possibilitou que a empreendedora direcionasse a Flor de Lis para o lugar que sempre quis. “Não gosto de trabalhar com delivery. E ter um café sempre foi meu sonho de garotinha”, confessa.

A abertura da loja tem sido uma forma de experimentar novos horizontes no negócio. “ Ter um café está nos permitindo explorar muito mais a criatividade, que é uma necessidade que todo mundo que trabalha com cozinha sente . Nas encomendas, o pedido é fechado, tu só atendes o que o cliente pede. Aqui, as pessoas vêm independente do que tiver, a gente escolhe”, detalha.

O cardápio da operação segue com as opções já conhecidas do delivery. A cozinha, inclusive, segue sendo no mesmo local, abastecendo as entregas e a loja física. O acréscimo, em relação aos doces, são os salgados oferecidos, como quiches e empadas. “É um pouco difícil as pessoas saírem para comer só doce, então fizemos essa linha”, justifica.

A operação une os doces clássicos da marca com um bar TÂNIA MEINERZ/JC

De dia Flor de Lis, de noite bar Clandestino

Além da doceria, Isadora decidiu aproveitar a vida noturna do bairro Bom Fim com o seu ponto. Durante as noites, a Flor de Lis muda de cara e se transforma no bar Clandestino.

“Não queria associar com o nome da Flor porque já é uma marca consolidada, as pessoas poderiam não entender, então criamos esse pseudônimo”, conta sobre a operação noturna.

O bar conta com vendas de cervejas, uma carta de drinks a partir de R$ 19,90, pizzas e, claro, os doces.

“Tudo que tem no cardápio o dia todo permanece aqui de noite. Então, se tu quiseres comer uma fatia de torta às 23h30min, vai ter aqui”, descontrai Isadora.

Endereço e horário de funcionamento

A Flor de Lis fica na rua General João Telles, nº 531, no Bom Fim. A operação é quarta e quinta-feira, das 11h às 19h, sexta, das 11h à meia-noite. No sábado, das 10h à meia-noite, e domingo, das 10h às 21h.