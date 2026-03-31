Após consolidação no delivery, marca de gelatos abre ponto no Bom Fim

(@meut.poa), gelateria artesanal que operava apenas como delivery em Porto Alegre, agora tem um cantinho para chamar de seu. Fundada em 2024 pela dupla de cozinheiros Vinicius Gomes e Douglas Barcellos



Com a novidade, Vinicius afirma que se tornou possível colocar em prática muitas ideias que estavam guardadas. Funcionando há pouco mais de 15 dias, ele revela que a marca está alcançando uma parcela maior de público, e o enfoque está sobretudo na expansão dos produtos da gelateria. A Meut, gelateria artesanal que operava apenas como delivery em Porto Alegre, agora tem um cantinho para chamar de seu., a marca de gelatos dá um passo à frente em sua consolidação, com uma loja física inaugurada em março no Mercado Brasco, no bairro Bom Fim.Com a novidade, Vinicius afirma que se tornou possível colocar em prática muitas ideias que estavam guardadas. Funcionando há pouco mais de 15 dias, ele revela que a marca está alcançando uma parcela maior de público, e o enfoque está sobretudo na expansão dos produtos da gelateria.

Douglas Barcellos e Vinicius Gomes, sócios-proprietários da MÊUT FABIOLA CORREA/JC



"Nosso público e nossa clientela aumentaram exponencialmente. Conseguimos atingir uma gama muito maior com a loja física, ainda mais em um ponto tão movimentado", explica Vinicius, que, naturalmente, comenta o salto que sucedeu em relação ao tamanho da equipe; antes, a dupla era responsável tanto pela produção quanto pela administração da Meut. Agora, o time cresceu, triplicando o contingente para dar conta da nova demanda. . Conseguimos atingir uma gama muito maior com a loja física, ainda mais em um ponto tão movimentado", explica Vinicius, que, naturalmente, comenta o salto que sucedeu em relação ao tamanho da equipe; antes, a dupla era responsável tanto pela produção quanto pela administração da Meut. Agora, o time cresceu, triplicando o contingente para dar conta da nova demanda.

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Criatividade e novos sabores

De acordo com a dupla, a criatividade, que se sucede na elaboração de novos produtos, norteia o DNA da Meut. A cada quinzena, os cozinheiros utilizam seus repertórios gastronômicos para lançar uma receita exclusiva no pote de 500ml . No espaço físico, os sócios celebram a liberdade para criar e testar novas combinações, realizando essas invenções com ainda mais frequência nos sorvetes de máquina.



"Nosso processo criativo parte de alguns pontos: sabores e combinações que gostamos pessoalmente, produtos da estação (como frutas) e também da nossa experiência como cozinheiros há mais de 15 anos, principalmente na parte dos toppings — coberturas ou ingredientes adicionais colocados sobre o gelato —, que produzimos nós mesmos, assim como a casquinha", explica.

Programação de Páscoa

Com a Páscoa se aproximando, os empreendedores asseguram uma programação especial, a ser lançada no decorrer da Semana Santa. Uma das novidades é o sabor de bolo de cenoura, muito aclamado pelo público. Ele chega no feriado com uma nova versão, direto da máquina.

Parceria estratégica

Vinicius explica que a parceria com o Mercado Brasco foi muito desejada por ambas as partes, com as primeiras tratativas datando ainda de 2025. Todavia, os cozinheiros optaram por um movimento de recuo estratégico, visto que enxergaram que aquele ainda não era o momento certo, apostando na operação para 2026.

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Loja terá programação especial de Páscoa, com adição do gelato de bolo de cenoura direto da máquina FABIOLA CORREA/JC



" Queríamos fazer parte do Brasco, porque acreditamos que tem tudo a ver com as marcas e com o público do Bom Fim ", avalia. ", avalia.

Endereço e horário de funcionamento

A loja da Meut fica no Mercado Brasco, na rua Vasco da Gama, nº 165, no Bom Fim. Os gelatos podem ser adquiridos de terça a quinta, das 13h às 21h; de sexta e sábado, das 13h às 22h; e aos domingos, das 13h às 20h. O delivery segue disponível pelo iFood.