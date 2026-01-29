Casal transforma demanda de condomínio em cafeteria na Zona Leste de Porto Alegre

O casal Edy Oliveira e Thaw Leite não imaginava que uma enxurrada de mensagens no grupo do condomínio, perguntando por um simples doce, daria início a um negócio de sucesso. O Dueto Gourmet (@duetogourmet_02), uma cafeteria recém-inaugurada em janeiro na Zona Leste, nasceu de uma situação inesperada. A ideia, que começou de forma improvisada com Edy, rapidamente o tornou referência no condomínio e abriu caminho para a consolidação do empreendimento no iFood e nas redes sociais. “Foi tudo muito do nada. Eu nunca sonhei em trabalhar com confeitaria, mas abracei a oportunidade e hoje eu amo o que faço”, comenta Edy.

"Acabei virando referência no condomínio. O pessoal gostou, eu ficava até apavorada. Se eu fazia 15 copos, eles compravam tudo no mesmo dia. Eu pensava: ‘meu Deus, eles compraram tudo’. Aí eu tinha que correr para comprar mais insumos, fazer tudo na correria” comenta a empreendedora, que leva jeito para a coisa desde o ensino médio, época em que vendia brigadeiros e pães de queijo para os colegas de classe.

Copos da Felicidade, taça regada de mousses de frutas frescas (como limão e maracujá) e cremes de chocolate com cacau 100% e creme branco, no valor de R$ 18,00. "Não é aquele doce enjoativo, uma pessoa consegue sentar e comer um inteiro", explica Edy, que não economiza na quantidade e nem na qualidade do preparo. Segundo ela, um dia é dedicado apenas para o preparo das massas e as bases — que precisam de tempo na geladeira —, e outro exclusivo para a montagem. "A gente come primeiro com os olhos, então sempre prezo por eles bem bonitos e mega recheados", completa.

Um negócio em dupla

Instalado há pouco mais de uma semana no bairro Petrópolis, o Dueto Gourmet funciona, neste início, em caráter experimental, com foco no atendimento humanizado e na fidelização dos moradores da região. “Já tínhamos a vontade de abrir o próprio negócio. Agora estamos na fase de comunicar a vizinhança que é uma marca totalmente nova, com outra direção e outro tipo de produto”, explica Thaw, responsável por viabilizar o ponto comercial, localizado no mesmo endereço de uma antiga confeitaria, onde teve o primeiro contato com doces e atuava como braço direito da proprietária.

Para Thaw, trabalhar em casal exige maturidade, mas pode ser uma vantagem competitiva, já que as duas se completam. “Existe muito esse preconceito de que casal não consegue morar junto e trabalhar junto, que vai dar conflito. É um exercício difícil, mas é possível. A gente mantém diálogo o tempo todo e entende o que é trabalho e o que é vida pessoal. Diferente de outras parcerias, num casal existe um objetivo em comum, e a gente se une para alcançar esse ideal. O que uma não faz, a outra faz”, conclui.

Cardápio da cafeteria

delivery ou takeaway, formatos que dominam os pedidos nesse início. Para o verão, elas apostam na torta de bombom de uva, feita à base de biscoito, creme de ninho e cobertura de chocolate em volta da fruta da videira. As fatias podem ser adquiridas a partir de R$ 15,00, e no repertório de doces, cookies, brownies e brigadeiros também são opções. Os cafés partem de R$ 21,00, com destaque para o tradicional cappuccino, que possui versão quente e gelada, nos sabores de doce de leite e nutella.

Endereço e horário de funcionamento do Dueto Gourmet

A cafeteria encontra-se na rua Protásio Alves, n° 1684, no bairro Petrópolis. O espaço fica aberto das 9h às 19h e também aceita pedidos por delivery.