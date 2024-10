LISTA: 10 lugares para comemorar o Halloween em Porto Alegre

Muito celebrado na cultura norte-americana, o Halloween tem ganhado cada vez mais espaço nas agendas dos negócios em Porto Alegre. De cardápio especial a eventos que celebram o 31 de outubro, confira uma lista com 10 negócios da Capital que criaram ações especiais para a data.

1. Música e sustos

O Press da rua Hilário Ribeiro terá drinks especiais neste 31 de outubro PRESS/DIVULGAÇÃO/JC

Nesta quinta-feira (31), o Press Bar e Restaurante terá uma programação especial de Halloween. A varanda do espaço, localizado na rua Hilário Ribeiro, estará decorada com teias de aranha, insetos, caveiras e as tradicionais abóboras iluminadas por velas, com objetivo de proporcionar uma imersão. Miltinho Talaveira será o responsável pela trilha sonora, com músicas que não podem faltar no 31 de outubro, como Thriller, de Michael Jackson, Bloody Mary, de Lady Gaga, e This Is Halloween, de Danny Elfman. No cardápio, o clima de terror fica nos drinks: ao pedir dois Blood Marys, o terceiro drink surgirá misteriosamente na mesa. O drink custa R$ 32,00.

• Press Bar e Restaurante: rua Hilário Ribeiro, nº 281, bairro Moinhos de Vento, a partir das 19h.

2. Estados Unidos em Porto Alegre

O Uai Why mistura a cultura mineira e norte-americana UAIWHY/INSTAGRAM/REPDOUÇÃO/JC

Uai Why , negócio que une a tradição mineira à norte-americana no bairro Bom Fim, está decorando seus cafés no clime de Halloween. Os cafés gelados vêm decorados com caveiras, abóboras e outros ícones da data.

• Uai Why: rua Irmão José Otão, nº 576, bairro Bom Fim. De terça a quarta-feira, a operação é das 12h às 19h. De quinta a domingo, das 9h às 19h.

3. Doces de Pelotas versão Halloween

Os doces se Halloween são o carro-chefe das datas especiais do negócio THAYNÁ WEISSBACH/JC

Casa de Pelotas, que opera há 17 anos em Porto Alegre, preparou doces nos formatos de caveira, fantasma e cérebro para a data, que, em 2023, representou 15% do faturamento do negócio. Os tradicionais doces de Pelotas ganharam uma versão assustadora para o Halloween. A, que opera há 17 anos em Porto Alegre, preparou doces nos formatos de caveira, fantasma e cérebro para a data, que, em 2023, representou 15% do faturamento do negócio.

• Casa de Pelotas: rua República, n° 421, no bairro Cidade Baixa. O negócio opera de terça a domingo, das 12h às 19h30min.

4. Gostosuras e travesssuras

O Rocambolo Atelier de Doces tem cardápio especial para a data ROCAMBOLO/REPRODUÇÃO/INSTAGRAM/JC

Rocambolo Atelier de Doces (@rocamboloatelier) prepara, todos os anos, um cardápio especial para a data. Neste ano, a doceria conta com itens como bombom de cérebro, de abóbora, cupcake de fantasma, torta Blair - bolo de baunilha recheado com ganache de chocolate branco e geleia de pimenta - e biscoitos decorados. Além disso, há a Caixa Mistério, um box surpresa com quatro itens do cardápio de Halloween mais guloseimas temáticas por R$ 59,00.

• Rocambolo Atelier de Doces: rua Felipe de Oliveira, nº 326, bairro Santa Cecília. A doceria abre de terça-feira a sábado, das 12h às 19h.

5. Sabor de abóbora

A Charlie tem cupcakes com sabor de abóbora CHARLIE/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Charlie está com cardápio de doces temáticos para o Halloween. Os cupcakes foram elaborados com confeitos coloridos e tem sabor de abóbora com coco. Já os cakepops - espécie de pirulito de bolo - são decorados com olhinhos e chapéu de bruxa.

• Doceria do Charlie: rua Tenente Cel. Fabrício Pillar, nº 822, bairro Mont'Serrat. A operação é de segunda a sábado, das 10h às 19h. Domingo, das 14h às 19h.

6. Pizza assustadora

A Fold Pizzas, que tem como objetivo aproximar Nova York de Porto Alegre, está com uma ação especial. Nesta quinta-feira (31), quem for fantasiado ganha um pedaço de pizza. A promoção é válida para um brinde por CPF. Além disso, o espaço oferece sodas italianas decoradas com itens assustadores.

• Fold Pizza: rua 24 de Outubro, nº 1454, bairro Auxiliadora. De segunda-feira a sábado, das 11h30min às 23h. Aos domingos, das 17h às 23h.

7. Drink temático de bruxa

Casa Vasco , espaço que tem como foco drinks e cachaças no bairro Bom Fim, preparou drinks especiais para o Halloween. Nesta quinta-feira (31), está disponível o Drink da Bruxa, que leva hidromel, limoncello e gengibre, por R$ 34,00. Também, duas doses de cachaças de abóbora e abóbora com coco, por R$ 28,00.

• Casa Vasco: rua Vasco da Gama, nº 207, bairro Bom Fim. A operação é de terça a sexta-feira, das 11h à meia-noite. Sábados, das 9h à meia-noite, e domingo, das 9h às 22h.

8. Fantasias e decoração

A Dinove, no Centro, tem opções para decoração e fantasia DINOVE/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Operando no Centro de Porto Alegre, a Dinove Arte e Festa tem diversos itens para o Halloween. No espaço, é possível encontrar decorações e adereços para fantasias assustadoras.

• Dinove Arte e Festa: rua Senhor dos Passos, nº 64, Centro. O negócio funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 18h. Sábado, das 9h às 16h.

9. Cachorro-quente de Halloween

O Bigode do Terror é a aposta do Cachorro do Bigode para a data CACHORRO DO BIGODE/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

O Cachorro do Bigode, tradicional lancheria de Porto Alegre, lançou para o 31 de outubro o Cachorro do Bigode do Terror. O lanche é preparado com um pão preto alusivo à data e custa R$ 22,90. O item está disponível no delibery e nas lojas físicas.

• Cachorro do Bigode: rua José do Patrocínio, nº 822, na Cidade Baixa. Segunda a sexta-feira, das 11h30min às 23h20min. Sábado, das 13h30min às 23h30min, domingo, das 18h às 22h.

10. Halloween latino

Inca Bar de Cervejas, localizado em um casarão antigo no bairro Boa Vista, realizará a sexta edição do seu evento de Halloween, chamado Dia de Los Muertos. Com inspiração na cultura latina, o evento começa às 19h e terá cervejas artesanais com preço único de R$16,00, além de atividades gratuitas para o público.

• Inca Bar de Cervejas: rua Inácio Vasconcelos, nº 69, Boa Vista. Operação de terça a sexta-feira, das 17h30min à meia-noite. Sábado, das 18h à meia-noite.