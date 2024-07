Marca de brownies inaugura nova operação no Bom Fim

GeraçãoE

22 Julho 2024

A Charlie abriu a quarta unidade na Capital gaúcha no último sábado (20)

A Charlie, marca de brownies e doces que opera desde 2014 em Porto Alegre, abriu, no último sábado (20), uma nova unidade no Bom Fim. A quinta unidade da marca está operando em soft opening junto ao Mercado Brasco. A nova unidade está localizada na rua Vasco da Gama, nº 165, esquina com a Fernandes Vieira, e segue o formato pocket, com 40m², e oferece opções para consumo no local, mas focando principalmente no atendimento take away. Neste primeiro mês, a loja operará diariamente, das 9h às 21h, horário que pode ser ajustado de acordo com a demanda. De acordo com informações divulgadas por meio da assessoria da doceria, a inauguração da loja faz parte da comemoração de 10 anos da marca e servirá como modelo para o estudo de franquias da Charlie. Em nota, Tiago Schmitz, fundador e administrador da Charlie, explicou que a decisão de explorar o modelo de franquias surgiu em resposta a pedidos de investidores e empreendedores interessados em levar a marca para outras regiões do Brasil.