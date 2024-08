Pistache: tendência é aposta em menus de espaços gastronômicos

No gelato, no croissant, no brigadeiro e até na pizza. O pistache se popularizou e ganhou os cardápios de confeitarias, gelaterias e restaurantes. A oleaginosa, nativa do Oriente Médio, mais especificamente de áreas montanhosas da Síria, Turquia, Irã e Afeganistão, foi incorporada nas mais diversas receitas e caiu no gosto de muita gente. Muitos estabelecimentos resolveram apostar na iguaria devido à alta procura pelo produto. Em Porto Alegre, a Presstisserie (@presstisserie), confeitaria do Grupo Press, tem no roll de pistache um de seus carros-chefes. O café francês oferece opções variadas de confeitaria e tem, com exclusividade entre as operações do grupo, os rollss, uma espécie de croissant com formato arredondado. São quatro sabores, entre eles o pistache, que é o que tem mais saída, custando R$ 30,00. Mirella Aranha, chef de cozinha especializada em culinária francesa, está à frente da criação, supervisão e gerenciamento da produção da fábrica do Grupo Press. Ela comenta que o pistache é uma tendência não só na gastronomia brasileira, mas mundial. De acordo com ela, o produto se difundiu devido ao consumo pelas influencers em suas dietas. "Essa disseminação do pistache começou nas redes sociais. Ele entra na alimentação, nas dietas de influencers e, a partir disso, não só no Brasil, mas mundialmente começou a ser divulgado como um produto que, além de ser saboroso, tem suas propriedades que são realmente nutritivas", explica. Segundo Mirella, a questão estética do insumo, além do sabor, fez com que o pistache ganhasse espaço na culinária. O pistache é uma espécie de noz rica não só em fibras e compostos antioxidantes, mas também em ácidos graxos insaturados. "Todas as nozes deveriam fazer parte da nossa alimentação. O pistache ainda é muito caro para ser consumido de uma forma popular. Por aqui, é a noz mais cara com que trabalhamos", afirma a chef. Além da matéria-prima ter um custo mais elevado, o processo para transformar o fruto em pasta é mais delicado. "As sementes de pistache são cozinhadas em água fervente e depois descascamos uma por uma, manualmente. A cor verde clara, característica das pastas de pistache, é adquirida depois da retirada da pele da fruta seca. Se não tirar essa casca, o recheio fica escurecido ou amarelado e compromete a textura da pasta", relata. Segundo Mirella, existem alguns desafios no processo de transformar a iguaria em recheio. De acordo com a chef, durante o desenvolvimento da pasta, o produto vai perdendo o sabor. Para manter o gosto característico da oleaginosa, é necessário utilizar uma grande quantidade de matéria-prima. "Muitas pessoas optam por utilizar saborizantes, e isso acaba alterando o sabor original, já que não é o pistache em si", comenta. Para desenvolver os rollss de pistache, a chef buscou manter o sabor original da fruta seca e prezou pela textura. Mirella explica que nenhuma pasta de pistache é igual, e que cada estabelecimento desenvolve de uma forma, a partir de receitas próprias. "Existem no mercado as pastas puras de pistache. São só pastas batidas e daí você vai misturar com aquilo que acha interessante fazer", conta. Atualmente, os melhores pistaches vêm da Turquia e dos Estados Unidos, segundo a chef. No Brasil, alguns produtores já começaram a pensar no cultivo da noz. "Se eu não me engano, em 2022, no Ceará, iniciaram essa produção e trouxeram material genético para cá. Leva de sete a 10 anos para que as árvores estejam de um tamanho produtivo. Acredito que, daqui a pouquinho, teremos pistache produzido no Brasil", afirma. Mirella conta que os rolls de pistache são o produto mais procurado na confeitaria e, por esse motivo, eles são produzidos em maior quantidade do que outros sabores. "Nós usamos o pistache apenas nos rolls. Ainda não criei ele para outros doces, é um produto muito exclusivo", comenta. A fábrica em que Mirella está à frente distribui para os quatro cafés da rede Press, além dos cinco xis, três restaurantes e a confeitaria. A planta fabril da rede de restaurantes fica localizada no bairro São Geraldo e foi afetada pelas enchentes de maio. "Nossa produção já foi maior antes da enchente, mas depois tivemos que dar uma segurada, pois perdemos vários utensílios e equipamentos que usávamos", conta. A fábrica ficou fechada por 29 dias e os colaboradores tiveram de ser redistribuídos nos restaurantes da rede para que conseguissem seguir com a produção. A Presstisserie está localizada na rua Dinarte Ribeiro, nº 148, no bairro Moinhos de Vento, e funciona de segunda a sábado das 10h às 21h, e domingos, das 10h às 20h.

Croissant de pistache é aposta de nova bakery no Moinhos de Vento

Pistache usado na Lucca Bakery é importado da Itália, mas a pasta é feita de forma artesanal pelas irmãs.

Gastronomia O carro-chefe da Lucca Bakery, negócio que abriu em julho em Porto Alegre,é o croissant de pistache Foto: NATHAN LEMOS/JC Gastronomia Lucca Bakery, localizada no bairro Moinhos de Vento Foto: NATHAN LEMOS/JC Gastronomia Lucca Bakery, localizada no bairro Moinhos de Vento. Eduarda e Fernanda Canozzi. Foto: NATHAN LEMOS/JC Gastronomia Lucca Bakery, localizada no bairro Moinhos de Vento. Eduarda e Fernanda Canozzi. Foto: NATHAN LEMOS/JC

Novidade no bairro Moinhos de Vento, a Lucca Bakery (@luccabakerypoa) é uma padaria que tem como carro-chefe croissants e medialunas. Comandada pelas irmãs Eduarda e Fernanda Canozzi, o negócio leva o nome da cidade de Lucca, na Itália, local onde o tataravô das empreendedoras nasceu. A padaria está localizada na rua Dinarte Ribeiro, nº 28.

A operação abriu as portas no dia 24 de julho. No primeiro fim de semana da operação, em um único dia, foram produzidos mais de 250 croissants e mais de 100 medialunas. Entre os sabores que se destacam, está o croissant de pistache, produto que mais tem saída. "Amo pistache desde pequena e valorizo o pistache desde sempre. Antes, ele ficava só no gelato, poucas receitas usavam, depois que foi se popularizando", conta Fernanda, que já usava a iguaria em sua gelateria. O pistache usado na Lucca é importado da Itália, mas a pasta é feita de forma artesanal pelas irmãs.

Com um investimento de R$ 650 mil, a Lucca Bakery tem produção totalmente artesanal, desde as massas aos recheios. São sete opções de sanduíches de croissant, além dos cinco croissants doces e as panquecas com variados recheios. Os croissants sem recheio custam R$ 10,50, já os recheados partem de R$ 24,00.

As empreendedoras já tinham experiência em outros negócios, comandando operações desde 2016. Fernanda é formada em Direito e está à frente da Just Cold Creammy - Gelatos e Cookies, enquanto Eduarda , graduada em Gastronomia, é proprietária da Deu Crepe - Crepes Francês. "As duas tinham, dentro das suas próprias lojas, alguma coisinha pincelada de bakery. A Deu Crepe com os crepes e a gelateria com os cookies, mas nada com o foco nisso", diz Eduarda.

De acordo com Fernanda, apesar oferecerem em seus negócios alguns produtos voltados ao mundo bakery, ainda existia uma vontade de explorar mais esse universo. "Sempre gostamos muito de tudo que é relacionado a bakery, croissants, recheios, enfim. Isso sempre ficou no pensamento de como poderia ser um negócio só disso", relata Fernanda. De início, as irmãs chegaram a pensar em um local menor, mais no formato take away, mas a ideia era criar um espaço acolhedor onde os clientes pudessem consumir no local. Assim, começou a busca por um ponto na região do bairro Moinhos de Vento. Em março, o prédio onde a operação funciona hoje ficou desocupado. Foram quatro meses de reforma até o empreendimento ficar pronto. "Tínhamos muitas referências do que conhecemos em uma das nossas viagens, como o café e restaurante Republique, que fica na Califórnia. Nos inspiramos muito nesse local, mas também queríamos deixar a história da casa, deixar algumas marcas do prédio", explica.

O local em tons blue steel, revestido de tijolos originais do prédio tombado na parte interna, chama atenção de quem passa na rua. Com luminárias pendentes em meia luz, almofadas e lareira, o café pretende ser um local acolhedor e aconchegante. "Temos um livro de receitas da minha minha avó. Ele deve ter uns 80 anos e foi escrito a punho. Vamos colocar essas receitas em quadros nas paredes. Inclusive, uma das receitas vai entrar no nosso cardápio: a torta de maçã", comenta Fernanda.

A Lucca Bakery funciona todos os dias, das 9h às 20h, na rua Dinarte Ribeiro, nº 128.

Lista: oito pratos com pistache para experimentar em Porto Alegre

Nos últimos anos, o pistache caiu no gosto do público, complementando ou mesmo sendo a estrela de diversos pratos

Lista Capuccino de pistache da A Violeta Foto: A VIOLETA/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC Lista Pizza doce de pistache, chocolate branco e chocolate ao leite Foto: GRANI PIZZA/ DIVULGAÇÃO/JC Lista Pizza de mortadela e pistache da Cantina Press Foto: CANTINA PRESS/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC Lista Brigadeiro de pistache Yay Bakery Foto: YAY BAKERY/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC Lista Crepe francês de pistache da Deu Crepe Foto: DEU CREPE/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC Lista Sanduíche de sorvete da Toutsie Foto: TOUTSIE/REPRODUÇÃO/JC Lista Os rolls de pistache são o carro-chefe da Presstisserie Foto: TÂNIA MEINERZ/JC Lista Lucca Bakery, localizada no bairro Moinhos de Vento Foto: NATHAN LEMOS/JC

O pistache caiu no gosto do público, complementando ou mesmo sendo a estrela de diversos pratos. Para quem quer conhecer a iguaria, o GeraçãoE preparou uma lista com 10 pratos com pistache para experimentar em Porto Alegre.

1 - Pizza de mortadela e pistache

Por ser uma oleaginosa, o pistache não é considerado doce ou salgado. Explorando o gosto amendoado, a Cantina do Press utilizou de sua inspiração italiana na gastronomia e incluiu o pistache na pizza salgada. A pizza sabor Maridella é composta por massa de fermentação natural, molho ao sugo, mozzarella de búfala, mortadela italiana, raspas de limão-siciliano e pistache. O prato pode ser pedido no local ou por delivery. Pelo iFood, o valor da pizza é de R$ 62,00.

 Cantina do Press: Shopping Iguatemi, na avenida João Wallig, nº 1800, no Passo D'areia.

 De segunda a sexta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 22h30min. Aos sábados e domingos, das 12h às 16h e das 19h às 22h.

2 - Pizza napoletana doce

Com cardápio focado nas criações autorais, a Grani Pizzaria Napoletana incluiu em seu cardápio speciale o sabor Il pistachio, pizza recheada com creme de pistache italiano e gostas de chocolate branco e ao leite. O sabor está disponível na pizzaria e por delivery, custando R$ 49,00.

 Grani pizzaria: rua Cabral, nº 384, no Rio Branco.

 De terça-feira a domingo, das 11h às 14h30min, e das 18h às 22h30min.

3 - Brigadeiro de pistache

Uma bakery com personalidade, assim se define a Yay Bakery. Com diversas opções de brigadeiros inusitados, como pão na chapa e milho com manjericão, a Yay inclui em seu cardápio o brigadeiro de pistache. Feito com brigadeiro de chocolate branco e pasta de pistache artesanal, confeitado com plasline de pistache, os docinhos podem ser adquiridos unitários ou em caixas com três a 25 unidades. Os valores partem de R$ 8,00 e vão até R$ 122,00. Os doces podem ser encomendados por meio do WhatsApp (51) 99263-9356.

 Yay Moinhos: avenida Independência, nº 1183, no Moinhos de Vento.

 De segunda a sexta-feira, das 10h às 19h.

4 - Crepe francês

Semelhante a uma panqueca, o crepe francês tem massa fina à base de farinha, ovos e leite. Especializada no doce e com três lojas no Estado, a Deu Crepe, comandada por Eduarda Canozzi, tem em seu cardápio o crepe francês doce de chocolate branco e creme de pistache.

 Deu crepe: rua Padre Chagas, nº 288, no Moinhos de Vento.

 O local opera todos os dias, das 12h à meia-noite.

5 - Cookies de pistache

Pensado como edição limitada, o cookie de gotas de chocolate branco com recheio de pistache da Just Cold Creammy é hoje um dos mais pedidos da operação. A empresa conta com cinco lojas no estado. Seguindo o conceito stuffed, em que o cookie possui quantidade semelhante de massa e recheio, o cookie de pistache custa R$ 19,00.

 Just Cold Gelatos e Cookies: rua Dinarte Ribeiro, nº 171, no Moinhos de Vento.

 O local opera todos os dias, das 11h às 22h.

6 - Capuccino de pistache

Especializada em pães de fermentação natural, a Violeta, padaria artesanal no Moinhos de Vento, ampliou recentemente sua carta de cafés, incluindo o capuccino de pistache. A bebida quente é complementada com creme de pistache artesanal e pedaços triturados da oleaginosa.

 A Violeta: rua Dona Laura, nº 471, na esquina com a avenida Goethe, no Rio Branco

 De terça a sexta-feira, das 8h30min às 19h, e sábado, das 8h30min às 18h.

7 - Sanduíche de sorvete de pistache

Novidade em Porto Alegre, a Toutsie é uma doceria especializada em sanduíches de sorvete. Para os amantes de pistache, a espeçaria está disponível em duas opções: como brownie em duas camadas do sanduíche ou no sorvete, como recheio. As sobremesas variam entre R$ 22,90 e R$ 28,90, de acordo com o recheio escolhido. O local também oferece a opção do sanduíche com dounts, que varia entre R$ 21,90 e R$ 24,90, de acordo com o sorvete escolhido.

 Toutsie: Shopping Iguatemi, na avenida João Wallig, nº 1800, no Passo D'areia.

 De segunda-feira a sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 12h às 22h.

8 - Cocada de pistache

A primeira cocaderia da Capital abriu as portas recentemente no Centro Histórico. A Coccaderia.Co (@coccaderia.co) conta com mais de 20 sabores de cocadas, entre eles o de pistache, que custa R$ 10,00. A produção é própria e feita a partir de uma receita secreta de família que está à frente do negócio.

 Coccaderia.Co: praça Dom Feliciano, nº 106 , Centro Histórico.

 De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Aos sábados, das 8h às 17h.