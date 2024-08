Com foco na comida caseira, operação que une café e bistrô deixa o Centro Histórico e chega ao Rio Branco

Um local que oferece produtos caseiros e busca estar sempre disponível para atender as demandas da clientela da região. Esse é o Nena Café e Restaurante, empreendimento que abriu há cerca de um mês no bairro Rio Branco. Com produtos de cafeteria a opções para o almoço, o empreendimento, que abriu há pouco mais de um ano no Centro Histórico, mudou-se por conta da enchente de maio.



Helena Lima, com o auxílio de sua prima Joice Noer, abriu o Nena Café e Restaurante em 2023 com o objetivo de oferecer produtos de qualidade para a clientela. O restaurante, que estava localizado próximo à Praça da Alfândega, sofreu muito com as fortes chuvas do mês de maio. Isso, segundo as empreendedoras, foi a gota d’água para realizar a mudança de ponto.



"Estávamos lá há quase um ano. Já estávamos com a ideia de sair e, através de um amigo nosso, recebemos a indicação desse ponto. Quando viemos conhecer, foi amor à primeira vista. Daí, depois que tudo aconteceu, viemos para cá ”, explica Joice.

A obra durou dois meses e as empreendedoras colocaram a mão na massa. Joice conta que todas as mudanças do local foram feitas por ela e por sua família. "Nós mesmos pegamos, pintamos, arrumamos e limpamos. Todo mundo colocou a mão na massa, até porque, pelo prejuízo que a gente teve, não tínhamos outra opção", afirma.

Joice, responsável pelo empreendimento Nena Café e Restaurante. GE TÂNIA MEINERZ/JC



Já estabelecido no local, o negócio ainda se encontra em fase de adaptação. Entre os desafios, Joice conta que a principal diferença é o perfil da clientela, que, segundo ela, é muito diferente entre as regiões. “No Centro, o pessoal era mais apressado, queria a comida mais rápida. Aqui não. O pessoal aprecia mais as coisas. Fomos muito bem acolhidos pelo bairro e pelos empreendedores da volta.”



Já estabelecido no local, o negócio ainda se encontra em fase de adaptação. Entre os desafios, Joice conta que a principal diferença é o perfil da clientela, que, segundo ela, é muito diferente entre as regiões. "No Centro, o pessoal era mais apressado, queria a comida mais rápida. Aqui não. O pessoal aprecia mais as coisas. Fomos muito bem acolhidos pelo bairro e pelos empreendedores da volta."

O cardápio do Nena Café e Restaurante ainda está sendo desenvolvido. Mas a operação já oferece salgados, como pastel e risoles, sanduíches, bruschettas - o queridinho da clientela, segundo as empreendedoras - cafés especiais com grãos moídos na hora e opções para o almoço, como à la minuta. Segundo Joice, tudo que é oferecido por lá é feito à mão. Além disso, o local conta com uma confeitaria, que oferece doces e salgados por encomenda.

"Tenho parentes que trabalham com cafés, trabalhei muito tempo com eles e acabei pegando o gostinho. É muito bom levar alegria para as pessoas através da alimentação. Começar o dia com um bom café ou um bom lanche é importante", afirma Joice.