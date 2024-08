Dia da Cerveja: 10 cervejarias para conhecer em Porto Alegre

A primeira sexta-feira de agosto é sempre uma data especial para os cervejeiros. A data marca o Dia Internacional da Cerveja, comemorada, em 2024, nesta sexta-feira (2). Para celebrar a data, o GeraçãoE preparou uma lista com 10 cervejarias para conhecer em Porto Alegre e celebrar o Dia Internacional da Cerveja.

1. Visitação na fábrica

A Cervejaria Pohlmann tem uma carta de cervejas com oito torneiras de chopes autorais e parceiros DANI BARCELLOS/DIVULGAÇÃO/JC

Cervejaria Pohlmann, na Zona Sul de Porto Alegre, busca fomentar o empreendedorismo na região. A cervejaria fica em um casarão onde os fundadores Edith Auler e Luciano Pohlmann viveram por anos. O destaque da Pohlmann se dá pelo ambiente acolhedor e cardápio variado que inclui porções para compartilhar e pizzas com massa à base de malte , além da carta de cervejas com oito torneiras de chopes autorais e parceiros. A decoração conta com fotos de artistas locais e um quintal, o que torna o local uma opção para eventos. Ainda, é possível observar a produção de cervejas no espaço.



• Cervejaria Pohlmann: avenida Copacabana, n° 745, no bairro Assunção.



2. Autoral e sazonal

As cervejas da Primor da Terra, rótulo do Mato Bar, são de sabores sazonais EVANDRO OLIVEIRA/JC

Mato Bar, local que segue o conceito experimental e foco em culinária baseada em plantas. O Mato Bar ocupa o prédio de um antigo galpão reformado, oferecendo um ambiente despojado e um cardápio 100% vegano, com sanduíches e pratos para compartilhar. O bar conta com seis torneiras de chope, sendo quatro autorais e duas de parceiros. Os produtos variam sazonalmente , de acordo com os insumos disponíveis em cada estação do ano.



• Mato Bar: rua Francisco Ferrer, n° 192, no bairro Rio Branco.



3. Cervejas inusitadas

A CaturrIPA é uma das opções autorais da Irmãos Ferraro Garden IRMÃOS FERRARO GARDEN/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Irmãos Ferraro Garden combina gastronomia e cervejas artesanais. O estabelecimento, gerido pelos irmãos Marcelo e Rodrigo Ferraro, oferece pratos executivos no almoço e petiscos variados à noite. O cardápio também possui opções fritas e assadas e nove tipos de cervejas artesanais produzidas pela casa , como a Pilsen e a CaturrIPA, além de sete opções de parceiros.



• Irmãos Ferraro Garden: avenida Nova York, nº 101, bairro Auxiliadora.



• Horário: de terça-feira a sábado, das 11h30min às 14h e das 17h30min à meia-noite.

4. Cerveja e comida de boteco

A Chosen Bar no Quarto Distrito tem oito torneiras de chope à disposição ISABELLE RIEGER/JC

Chosen Beer, marca de cerveja artesanal, conta com três operações na Capital, sendo a mais recente delas a operação no Quarto Distrito, o Largo da Chosen. O espaço foi fortemente atingido pela enchente e está com reabertura marcada para este sábado (3) . A programação inicia às 17h, com roda de choro, e contará com roda de samba e DJ.



• Chosen Beer Quarto Distrito: avenida São Paulo, nº 901, no bairro São Geraldo.



5. Feita por mulheres

O Ninkasi oferece oito torneiras de cerveja, sendo uma delas a cerveja Maria da Penha, da Sapatista LÍVIA TABERT/DIVULGAÇÃO/JC

Ninkasi Bar, na Cidade Baixa, é a operação da cervejaria Sapatista. O local homenageia o empoderamento feminino e a história das mulheres na produção de cerveja. O espaço é decorado com elementos históricos e alusivos ao papel feminino na cerveja. O bar promove eventos como karaokê , música ao vivo e DJ, e serve porções de petiscos.



• Ninkasi Bar: rua João Alfredo, nº 557, no bairro Cidade Baixa.



6. Cervejaria e representatividade preta

O Mocambo bar foi fundado pelos sócios da cervejaria Implicantes CERVEJARIA IMPLICANTES/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Implicantes, o bar Mocambo tem como compromisso elevar a representatividade negra na Cidade Baixa . O bar oferece cervejas clássicas e autorais, além de drinks e comidas de boteco, destacando as pizzas e drinks.



• Mocambo: rua Joaquim Nabuco, nº 46, no bairro Cidade Baixa.



7. Raízes africanas

A cervejaria Cabocla abastece as torneiras do Terreiro Bar Ancestral TERREIRO BAR/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Terreiro Bar Ancestral é inspirado nas religiões de matriz africana e gerido pelo casal Roger Moraes e Helena Legunes. O bar oferece 12 torneiras de chope de produção própria e decoração que homenageia religiões e personalidades brasileiras . A linha de cervejas Cabocla, criada pelo casal há seis anos, é servida no local e homenageia entidades de Umbanda. O espaço tem dois andares, cardápio com opções como sanduíches vegetarianos de jaca. Localizado na Cidade Baixa, oé inspirado nas religiões de matriz africana e gerido pelo casal Roger Moraes e Helena Legunes. O bar oferece 12 torneiras de chope de produção própria e. A linha de cervejas, criada pelo casal há seis anos, é servida no local e homenageia entidades de Umbanda. O espaço tem dois andares, cardápio com opções como sanduíches vegetarianos de jaca.

• Terreiro Bar Ancestral: rua Luiz Afonso, nº 247, Cidade Baixa.



• Horário: quarta-feira a sábado, das 17h à meia-noite, e domingo, das 17h às 22h.

8. Clássica da Capital

A RIS é uma das cerveja artesanais da Cervejaria Alcapone feira com malte torrado, café e chocolate CERVEJARIA ALCAPONE/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Cervejaria Alcapone é uma das cervejarias mais tradicionais da Capital. Com sua fábrica e o o negócio voltou a receber o público recentemente após uma paralização de mais de dois meses em função da enchente que atingiu Porto Alegre. O Alcabar conta com programação diversa com shows e karaokê. O local conta com cerveja própria, além de drinks, porções, hambúrguer e entrecot.



• Alcabar: travessa São José, nº 515, bairro Navegantes.



9. Diversos pontos de Porto Alegre

Uma das unidades da 4beer fica no Centro Histórico de Porto Alegre JAMIL AIQUEl/ESPECIAL/JC

4Beer, fundada em 2016 por Rafael Diefenthäler, Daniel Diefenthäler, Caio de Santi e Cristiano Santos, está presente em diversos pontos da Capital. Uma das operações recentes da marca, que fechou uma unidade no Bom Fim, é a 4BeerX, no Centro Histórico, que fica no ponto do antigo boteco Natalício .



• 4BeerX: rua Coronel Genuíno, nº 217, no Centro Histórico.



10. Inspirações argentinas, alemãs e tchecas

Rótulos alemães, argentinos e tchecos fazem parte da carta do Bier Poa FERNANDA FELTES/ARQUIVO/JC