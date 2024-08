4Beer fecha unidade do Bom Fim, mas intenção é abrir em outro bairro

operação no Bom Fim O bar e restaurante 4Beer, conhecido em Porto Alegre por sua variedade de cervejas e unidades com espaços ao ar livre, encerrou a. A intenção, no entanto, é abrir em outro bairro, cujo endereço ainda não foi divulgado.

A unidade da rua General João Telles, nº 237, funcionou de novembro de 2022 a junho deste ano. Conforme o cofundador do 4Beer, Caio de Santi, as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio motivaram a decisão.

"A unidade do Bom Fim era franqueada e, numa decisão em conjunto com a franqueadora, decidimos mudar de endereço. Durante a enchente, ficamos muito tempo sem água e luz no local, daí começamos a rever nossos estudos de regiões da cidade e tomamos a decisão que seria o momento desta mudança", explica de Santi.

Atualmente, o negócio soma sete unidades na Capital, e não há previsão de novos fechamentos. 4º Distrito, Zona Sul, Menino Deus, Bela Vista, Moinhos de Vento, Centro Histórico e 24 de Outubro continuam recebendo clientes.