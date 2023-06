LISTA: 10 restaurantes em Porto Alegre para celebrar o Dia dos Namorados

Dia dos Namorados é uma data que não pode passar em branco. Pensando nisso, o 10 restaurantes em Porto Alegre para celebrar o Dia dos Namorados: é uma data que não pode passar em branco. Pensando nisso, o GeraçãoE preparou uma lista com opções gastronômicas para todos os gostos. Da alta gastronomia ao delivery, confira, a seguir, uma lista com

1. Gastronomia afetiva, arte e cultura

Moeda ocupa, há quase dois meses, o subsolo do Farol Santander Porto Alegre, localizado na rua Sete de Setembro, nº 1028. A premissa do novo espaço é oferecer uma culinária variada e contemporânea. No Dia dos Namorados, a operação oferecerá um menu especial criado pelo chef Deivid Marques e apresentação de jazz . O jantar completo inclui aperitivo, entrada, prato principal e sobremesa, todos harmonizados com espumantes e vinhos, a partir de R$ 238,00 por pessoa. Para reservar uma mesa, entre em contato via WhatsApp (51) 99438-3918. O restauranteocupa, há quase dois meses, o subsolo do Farol Santander Porto Alegre, localizado na rua Sete de Setembro, nº 1028. A premissa do novo espaço é oferecer uma culinária variada e contemporânea.. O jantar completo inclui aperitivo, entrada, prato principal e sobremesa, todos harmonizados com espumantes e vinhos, a partir de R$ 238,00 por pessoa. Para reservar uma mesa, entre em contato via WhatsApp (51) 99438-3918.

2. Café aos apaixonados por Porto Alegre

Café da Catedral opera no pátio da Catedral Metropolitana de Porto Alegre e é uma experiência para quem ama arquitetura, arte e, claro, é apaixonado pela Capital. No Dia dos Namorados, o empreendimento oferecerá um menu especial, com três opções de entrada, quatro opções de prato principal, sobremesa . O cardápio completo, com acréscimo de uma garrafa de vinho ou espumante, custa R$ 520,00 por casal. Para reservar uma mesa, entre em contato via WhatsApp (51) 99902-5574. Um lugar cheio de história e pouco explorado pelos porto-alegrenses tem, agora, uma cafeteria aberta ao público. Oopera no pátio da Catedral Metropolitana de Porto Alegre e é uma experiência para quem ama arquitetura, arte e, claro, é apaixonado pela Capital.. O cardápio completo, com acréscimo de uma garrafa de vinho ou espumante, custa R$ 520,00 por casal. Para reservar uma mesa, entre em contato via WhatsApp (51) 99902-5574.

3. Sushi é a nova onda do Dia dos Namorados

Mizu, o foco está em misturar as referências da culinária oriental com a gastronomia gaúcha . Um dos destaques do cardápio, nesse sentido, é o niguiri batizado de Lembranças, feito com carne angus ao molho de bergamota. A operação fica na rua Domingos José de Almeida, nº 87, no bairro Rio Branco, e opera de segunda a sábado, das 19h às 23h, e nas sextas e sábados, das 12h às 15h. A marca também possui uma vertente voltada ao delivery, operando como Ato Food Sushi, disponível no Goomer e iFood, para quem deseja celebrar o Dia dos Namorados em casa. No, o foco está em. Um dos destaques do cardápio, nesse sentido, é o niguiri batizado de Lembranças, feito com carne angus ao molho de bergamota. A operação fica na rua Domingos José de Almeida, nº 87, no bairro Rio Branco, e opera de segunda a sábado, das 19h às 23h, e nas sextas e sábados, das 12h às 15h. A marca também possui uma vertente voltada ao delivery, operando como Ato Food Sushi, disponível no Goomer e iFood, para quem deseja celebrar o Dia dos Namorados em casa.

4. Tradição e paixão italiana

Brizza Forneria busca combinar um ambiente descontraído e ao ar livre com os sabores autorais das pizzas napoletanas . A operação também conta com opções veganas, focaccias, drinks autorais e algumas sobremesas. O negócio funciona todos os dias da semana, das 11h30min às 14h30min e das 17h30min às 23h30min. O delivery, disponível no app da empresa, é uma alternativa aos apaixonados que desejam ficar em casa. Localizada na rua 24 de Outubro, nº 1.409, no bairro Auxiliadora, abusca combinar um. A operação também conta com opções veganas, focaccias, drinks autorais e algumas sobremesas. O negócio funciona todos os dias da semana, das 11h30min às 14h30min e das 17h30min às 23h30min. O delivery, disponível no app da empresa, é uma alternativa aos apaixonados que desejam ficar em casa.

5. Nova York: a cidade – e rua – dos românticos

Roister, que ocupa praticamente a totalidade da esquina da rua 24 de Outubro com a avenida Nova York, estampa a cultura norte-americana na gastronomia . Os destaques vão para o bun de camarão, quatro pães chineses com camarão empanado, por R$ 46,00, o sanduíche de pastrami, uma street food de R$ 49,00, e o Bangkok shrimp noodles, uma massa com camarão, que custa R$ 89,00. A queridinha dos doces é a torta de chocolate com caramelo salgado, precificada em R$ 26,00. O espaço está aberto todos os dia. Aos domingos, a operação acontece exclusivamente no período diurno. O restaurante possui outra sede no BarraShoppingSul. , que ocupa praticamente a totalidade da esquina da rua 24 de Outubro com a avenida Nova York, estampa a. Os destaques vão para o bun de camarão, quatro pães chineses com camarão empanado, por R$ 46,00, o sanduíche de pastrami, uma street food de R$ 49,00, e o Bangkok shrimp noodles, uma massa com camarão, que custa R$ 89,00. A queridinha dos doces é a torta de chocolate com caramelo salgado, precificada em R$ 26,00. O espaço está aberto todos os dia. Aos domingos, a operação acontece exclusivamente no período diurno. O restaurante possui outra sede no BarraShoppingSul.

6. Um café da manhã especial

Leiteria 639, localizada na avenida Venâncio Aires, nº 639, oferecerá um brunch neste sábado, com pratos quentes, comidinhas de café da manhã, doces e tortas . O cardápio especial estará disponível, das 10h às 14h, e custará R$ 109,00 por pessoa. Para reservar, entre em contato via WhatsApp (51) 99783-8173. Conhecida pela parrilla, pelos drinks e pela confeitaria, a, localizada na avenida Venâncio Aires, nº 639,. O cardápio especial estará disponível, das 10h às 14h, e custará R$ 109,00 por pessoa. Para reservar, entre em contato via WhatsApp (51) 99783-8173.

7. Cervejas e arte urbana

Dharma Brewpub une gastronomia, cerveja e arte. O empreendimento fica na rua Dr. Sebastião Leão, nº 188, na Cidade Baixa. No Dia dos Namorados, o bar oferecerá um menu em etapas, mesclando pratos do cardápio de outono e de inverno . A partir das 19h, no valor de R$ 90,00 por pessoa, serão servidos duas opções de entradas, duas opções de prato principal e sobremesa. O destaque vai para os arancinis e para o taco de couve flor crocante, os queridinhos da clientela. Com uma pinacoteca no segundo andar, oune gastronomia, cerveja e arte. O empreendimento fica na rua Dr. Sebastião Leão, nº 188, na Cidade Baixa.. A partir das 19h, no valor de R$ 90,00 por pessoa, serão servidos duas opções de entradas, duas opções de prato principal e sobremesa. O destaque vai para os arancinis e para o taco de couve flor crocante, os queridinhos da clientela.

8. Gastronomia internacional e jantar romântico

O Le Bistrot oferecerá um cardápio especial para o Dia dos Namorados, assinado pelo chef Guilherme Calgaro. Trata-se de uma experiência de gastronomia contemporânea e internacional, em um ambiente com decoração temática . O jantar funcionará com convites individuais, no valor de R$248,00, que precisam ser adquiridos antecipadamente através do WhatsApp (51) 99907-3675. O espaço está localizado na alameda Alípio César, nº 22, no bairro Boa Vista.

9. Novo sabor de cookie para o Dia dos Namorados

Cookie do Foca, que está disponível no delivery e no atendimento presencial, nas avenidas Venâncio Aires e Assis Brasil, vai apresentar um novo sabor especial para o Dia dos Namorados. Trata-se de um cookie de kinder ao leite . Além deste, estão disponíveis opções clássicas, com nutella, stikadinho, oreo e doce de leite. As operações abrirão na segunda-feira (12) justamente para atender as demandas do Dia dos Namorados. Nos demais dias, o atendimento segue os horários normais, de terça-feira a sábado, das 11h às 21h. , que está disponível no delivery e no atendimento presencial, nas avenidas Venâncio Aires e Assis Brasil, vai apresentar um novo sabor especial para o Dia dos Namorados. Trata-se de um. Além deste, estão disponíveis opções clássicas, com nutella, stikadinho, oreo e doce de leite. As operações abrirão na segunda-feira (12) justamente para atender as demandas do Dia dos Namorados. Nos demais dias, o atendimento segue os horários normais, de terça-feira a sábado, das 11h às 21h.

10. Para os apaixonados que preferem ficar em casa