Sushi de Porto Alegre que aposta na fusão da culinária oriental com a gaúcha lança marca de delivery

Prestes a completar um ano de operação, o Mizu Japanese Cuisine & Bar, restaurante comandado por Claudir Junior Pirovano, com a mentoria do pai, Claudir, acaba de lançar uma nova marca focada no delivery, a Ato Food Sushi. O objetivo do novo braço do negócio, de acordo com Junior, é oferecer um serviço mais rápido e econômico para aqueles que preferem comer em casa, mas sem deixar a qualidade de lado. “São cortes mais simples, partes que não aproveitamos, mas que levam os mesmos insumos e preparos cuidadosos dos pratos da casa”, explica.

O empreendimento foi o primeiro da família, que decidiu apostar na gastronomia japonesa após enxergar potencial de crescimento na área. “Empreender é um desafio, principalmente começar com uma pandemia ainda em andamento, e não tínhamos experiência na área, então contamos com bons parceiros para isso”, expõe Claudir, que garante estar muito feliz em tocar o negócio ao lado do filho. “Resisti um pouco no início, preferia continuar com o meu trabalho que era algo certo, mas está sendo muito bom", confessa.

Enquanto planejavam o negócio, Junior conta que pediu tele-entrega de diversos restaurantes. “Do mais barato ao mais caro, pedi todos, e não tive uma experiência completamente satisfatória em nenhum deles, seja pelo atraso, sabor ou apresentação, então isso nos guiou para inovar e fugir do tradicional”, garante. O empreendedor acredita que, atualmente, o item tem sido vendido e entregue por outros empreendimentos de forma genérica, o que o motivou a criar algo diferente. “Investimos na experiência, no detalhe, todos os processos foram pensados para que não fosse só jogar o sushi em uma embalagem e enviar para o cliente ”, expõe.

No Mizu, que completa um ano de operação em dezembro, o foco está em misturar as referências da culinária oriental com a gastronomia gaúcha. Nesse sentido, um dos destaques do cardápio é o niguiri batizado de Lembranças, feito com carne angus ao molho de bergamota. A operação fica na rua Domingos José de Almeida, nº 87, no bairro Rio branco, e opera de segunda a sábado, das 19h às 13h, e nas sextas e sábados, das 12h às 15h.

Com a promessa de enviar pedidos em até 30 minutos, o Ato Food Sushi está disponível no aplicativo Goomer e Ifood, operando nos mesmos horários do Mizu.