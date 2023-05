Delivery com kit de risoto pré-pronto é novidade em Porto Alegre

Buscando unir alta gastronomia e praticidade, João Carlos Brancher, 36 anos, idealizou e criou a Giusta, marca de delivery de risoto em Porto Alegre. Ao lado do sócio Cristiano Valente, o empreendedor desenvolveu um kit completo que exige apenas uma rápida finalização, sem necessidade de comprar qualquer outro ingrediente, e que leva cerca de seis minutos para ficar pronto.



João sempre gostou de cozinhar, mas foi enquanto realizava o doutorado que o interesse pela gastronomia se intensificou. Disposto a jogar-se de cabeça nesse mundo, o sócio participou de alguns cursos de culinária, buscou conhecer diferentes técnicas e até realizou estágio em um restaurante tailandês, tudo a fim de ingressar cada vez mais na área. Mas foi somente em 2020, com a pandemia da Covid-19, que a paixão pela culinária e a vontade de abrir um negócio próprio se encontraram.

“Foi aquele período bem pesado da pandemia. Com tudo fechado, a galera começou a pedir muita comida em casa, e sempre gostei muito de risoto, então pensei em por que não produzir um kit que a pessoa consiga finalizar em casa”, lembra João, que, em suas pesquisas, não encontrou nenhuma proposta parecida com a que queria oferecer. “Todas envolviam aquele arroz solto, que precisava comprar ingredientes e realmente cozinhar o risoto, mas não era meu objetivo. Queria um produto que qualquer pessoa conseguisse finalizar, sem ter outros ingredientes, que ela já recebesse tudo pronto ”, explica.

O negócio começou em 2021 de forma caseira, na cozinha de Cristiano, com vendas apenas para amigos próximos, mas com o aumento da demanda a dupla viu a necessidade de profissionalizar o negócio. “No fim do ano passado, larguei oficialmente a Engenharia para focar 100% na empresa, e, em janeiro, abrimos o espaço físico”, afirma sobre o ponto na avenida Ipiranga, nº 718, que contou com um investimento inicial de R$ 30 mil e serve apenas para retiradas, já que a marca, por enquanto, opera só com delivery.O kit consiste em, uma com arroz pré-cozido, uma com caldo de legumes e outra com o recheio, que acompanha as porções de manteiga e queijo necessárias para a finalização, e todas as instruções estão na caixa em que o produto é enviado. “, o que, eventualmente, até pode ser um problema para algumas pessoas, mas acredito que o público que queremos alcançar sabe que já é uma maneira muito mais prática, são seis minutos de preparo para algo que levaria ir no mercado e ficar 1 hora cozinhando”, pondera João.