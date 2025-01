Grêmio x São Luiz: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Neste sábado (1º), às 16h30min, o Grêmio dará seguimento na sua campanha pelo octacampeonato. Dessa vez, o adversário será o São Luiz. Ambos times pisarão nos gramados da Arena a fim de disputar a 4ª rodada da fase de grupos do Gauchão. Líder isolado do Grupo A com sete pontos, o Tricolor joga para ampliar a vantagem na tabela e manter o retrospecto recente de bons desempenhos. Tendo não só vencido, mas goleado os últimos adversário, o time de Gustavo Quinteros quer continuar deixando o torcedor sonhar.

Quanto à escalação, o tempo dificulta as previsões. O técnico ainda está conhecendo o elenco e pode optar por dar minutagem aos diferentes atletas do grupo (assim como feito contra o Monsoon). Vale a menção, contudo, a possibilidade de Tiago Volpi fazer a sua estreia. O arqueiro foi recentemente registrado no BID e já pode legalmente integrar os onze iniciais do Grêmio. Ainda em adaptação, o volante Gustavo Cuellar é outro que pode dar as caras no confronto. RBS TV, SporTV e Premiere são os responsáveis pela transmissão. Para quem vai no estádio, o jogo contará com uma promoção de ingressos. Em incentivo ao cadastro da biometria facial, o Gramado Sul terá entradas com valores de R$70 (inteira).

Grêmio - Grando (Volpi); João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Viery; Dodi (Cuellar) e Villasanti; Pavón, Cristaldo e Aravena; Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

São Luiz - Paulo Gianezini; Diego Gabriel, Ricardo Thalheimer, Bruno Jesus e Márcio Duarte; Tetê, Anderson Recife e Guilherme Garré, Tontini, Marlon Martins e Adaílson. Técnico: Alessandro Telles

Arbitragem: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn, auxiliado por Mauricio Coelho Silva Penna e Cassio Pires Dornelles. VAR: Anderson da Silveira Farias (RS)

SERVIÇO GRÊMIO X SÃO LUIZ



Local: Arena do Grêmio;



Data e hora: sábado (1), às 16h30min;



Transmissão: RBS TV, SporTV e Premiere;