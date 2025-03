Quinteros lamenta perda do título por '15 minutos no primeiro tempo na Arena'

Na entrevista coletiva após a perda do título gaúcho no Gre-Nal 446, o técnico Gustavo Quinteros falou sobre o empate no duelo deste domingo (16), no Beira-Rio, que resultou na derrota por 3 a 1 no placar agregado. O comandante fala sobre as dificuldades dentro de campo, e destacou que o “Grêmio perdeu a final naqueles 15 minutos do primeiro tempo na Arena”, se referindo aos dois gols do rival marcados em sequência.



“Foi um início difícil. Creio que o segundo tempo da Arena e o jogo de hoje são o ponto de partida para que o time chegue a um nível de jogo melhor. Estivemos buscando jogadores para ter solidez defensiva, e hoje fomos sólidos”, explicou. No clássico como visitante, ele encaixou a marcação pressão e, de fato, mostrou evolução.

“Poucas situações aconteceram. Foram 15 minutos que o rival marcou, mas depois não houveram diferenças e acho que foi um confronto equilibrado, mas favorável ao Grêmio. As situações claras do Inter foram apenas em impedimento”, alerta Quinteros, que ainda reclamou sobre o lance do gol colorado: “o gol foi mérito do Valencia, mas também um erro terrível do árbitro. Hoje ele foi mal, sentimos que fomos prejudicados. Mas que fique claro que foram naqueles 15 minutos do primeiro tempo da Arena que perdemos a final.”

O treinador também abordou a falta de capricho dos atletas na definição de jogadas, citando lances de Pavón e Lucas Esteves. Com a reapresentação marcada para quinta-feira, o Tricolor irá trabalhar em dois turnos no CT Luiz Carvalho nesta Data Fifa. O time volta a campo no dia 29 deste mês, pelo Brasileirão, contra o Atlético-MG.