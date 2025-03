Gre-Nal 446: Inter é campeão Gaúcho com empate e rompe série do Grêmio

Está desentalado o grito da garganta do torcedor colorado que, nove anos depois, voltou a comemorar o título do Campeonato Gaúcho. Pelo Gre-Nal 446, neste domingo (16), no Beira-Rio, o Inter empatou com o Grêmio em 1 a 1 e confirmou o título estadual, após o 2 a 0 conquistado no jogo de ida da decisão na Arena.

Em uma partida tensa, mas de superioridade dos mandantes, a taça se confirmou dentro dos 90 minutos. Foi a primeira de Roger Machado na casamata e quem ficou responsável por erguê-la foi o capitão e camisa 10, Alan Patrick, um dos principais personagens da competição.

O duelo começou com o claro desenho do Tricolor tentando atacar e os mandantes de olho no contra-ataque. E foi assim a primeira chance, nos primeiros minutos, quando Carbonero disparou livre, mas parou em Volpi.

Depois, o Colorado cadenciou os embates e passou a ter mais controle. Aos 16, duas oportunidades: Valencia bateu de canhota na meia-lua, mas foi travado e a bola saiu por escanteio. Na cobrança, Carbonero apareceu livre na primeira trave, mas cabeceou por cima.

Aos 25, a primeira substituição. Bruno Henrique pediu para sair e Ronaldo entrou em seu lugar no Alvirrubro. Cinco minutos depois, quase o primeiro tento gremista. No contragolpe, Braithwaite acionou Kike Olivera na direita e o uruguaio balançou frente a Bernabei e arriscou de canhota, levando perigo à meta de Anthoni.

Já nos acréscimos, os donos da casa responderam com a cobrança de falta de Alan Patrick na grande área. O zagueiro Victor Gabriel subiu no terceiro andar para cabecear, mas parou em Volpi. No rebote, Vitão, completamente livre, testou por cima do travessão. O VAR ainda analisou um possível pênalti em toque de mão de Lucas Esteves, mas optou por não chamar o árbitro de campo, que encerrou a primeira etapa.

Na volta do vestiário, domínio total do time de Gustavo Quinteros na largada e, aos dez minutos, um balde da água fria para uns, mas um incendeio para outros. Isso porque Enner Valencia fez um gol para mandar embora toda desconfiança que o torcedor um dia teve. Do meio da rua, o equatoriano cobrou direto uma falta central, e acertou o ângulo de Volpi, que nada pode fazer para impedir o primeiro gol do Inter.

Mas a resposta veio em seguida, em uma reação precisa protagonizada pelos nome de defesa. Lucas Esteves levantou na área em falta pela direita e Wagner Leonardo marcou na primeira trave, ao se projetar livre e sequer precisar pular.

Sem novas oportunidades, o Colorado se sagrou campeão aos 57 minutos, no apito final. Desde 2016 a taça não parava no Beira-Rio e agora, em 2025, ela tem um gostinho especial na rivalidade Gre-Nal, já que o Tricolor foi impedido de ser octacampeão. O feito, por enquanto, permanece apenas para o Inter.

Inter 1 Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel (Rogel) e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo) e Alan Patrick; Vitinho (Thiago maia), Valencia (Borré) e Carbonero (Wesley). Técnico: Roger Machado.

Grêmio 1 Volpi; Igor Serrote (João Lucas), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti (Dodi) e Edenilson (Monsalve); Olivera (Pavón), Braithwaite e Amuzu (Arezo). Técnico: Gustavo Quinteros.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE).