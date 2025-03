Roger Machado entra para a história ao comandar o título colorado

O comandante do título gaúcho deste domingo tem um nome: Roger Machado. Ao levar o grupo à conquista da taça, o porto-alegrense colocou seu nome na história e se junta a Celso Roth, Cláudio Duarte, Ênio Andrade, Otacílio Gonçalves, Rubens Minelli, Sérgio Moacir Torres, Tite. Estes sete treinadores comandaram Inter e Grêmio em títulos no Rio Grande do Sul.

Ainda nas quatro linhas, o técnico do Inter repercutiu o título estadual de 2025. Ele falou em meio à festa do clube que volta a vencer a competição que não vinha desde 2016. Sobre a marca deixada: "Quero estar muito lúcido para aproveitar o momento que estamos vivendo. Estamos na história do Inter".

Roger falou ainda sobre ser campeão e o significado da taça. "Sem dúvida, venho me sentindo preparado cada vez mais para exercer minha profissão. Repito, essas conquistas estaduais pavimentam o caminho para conquistas maiores, que é o que almejo", disse.

Também no gramado, o capitão e principal nome do time na competição, Alan Patrick falou sobre o título e o retorno do clube a levantar um troféu. "Viemos trabalhando para chegar neste momento e fomos coroados merecidamente. A torcida fez uma festa maravilhosa e eles mereciam demais esse título. A gente quebra um jejum que o nosso povo vinha sofrendo com isso. É um momento muito bom. Agora, a torcida merece comemorar. É um momento de muita emoção", comemorou o camisa 10.