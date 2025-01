'Vou mostrar a que vim dentro de campo', diz Tiago Volpi em apresentação no Grêmio

No início da tarde desta terça-feira (28), Tiago Volpi foi apresentado no CT Luiz Carvalho. Na ocasião, o novo goleiro deu um panorama geral sobre os seus objetivos no Grêmio nesta temporada. O vice-presidente Alexandre Rossato e o diretor de futebol Guto Peixoto, em um primeiro momento, acompanharam o atleta. Inclusive, diante das críticas recebidas pela contratação, os diretores aproveitaram o espaço para reiterar os motivos que trouxeram Volpi à Arena. O defensor chega para assumir a camisa 1, deixada por Marchesin após a sua venda para o Boca Juniors.

Quando questionado sobre a repercussão negativa gerada pela sua vinda, o goleiro mostrou tranquilidade. "Não consigo controlar o que não depende de mim". De acordo com ele, fará o que está no seu alcance para reverter a situação: "vou mostrar a que vim dentro de campo". Reforçando a postura confiante, Volpi afirmou chegar em Porto Alegre em sua melhor fase. "Estou apto para jogar, só falta meu nome sair no BID", disse o atleta, mostrando disposição.

O vínculo firmado entra as partes é válido até o final de 2026, ou seja, por duas temporadas. Em seu currículo, o goleiro acumula uma extensa rodagem pela América Latina. Revelado no São José, o defensor também jogou pelo Figueirense, Luverdense, Querétaro-MEX, São Paulo e, por fim, pelo Toluca-MEX, clube que defendeu nos últimos três anos.