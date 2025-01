Após goleada, Grêmio se reapresenta de olho no embate com o Monsoon

Na tarde desta segunda-feira (27), o Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho para iniciar a preparação para encarar o Monsoon. O elenco gremista voltou aos gramados com um sorriso no rosto. No primeiro jogo do ano na Arena, o Tricolor goleou o Caxias por 4 a 0 e conquistou sua primeira vitória na temporada. O triunfo dentro de casa fez o clube porto-alegrense chegar aos 4 pontos na tabela, isolando-o na liderança do grupo A. Logo atrás, estão o São José e o Guarany de Bagé, com dois pontos cada, e o Avenida, que conquistou apenas um. Nesse sentido, o time de Quinteros voltará a campo para defender a posição privilegiada conquistada neste domingo.

LEIA MAIS: Grêmio goleia o Caxias por 4 a 0 no primeiro jogo da Arena na temporada

O próximo compromisso do Tricolor está marcado para quarta-feira, às 22h. Na ocasião, o Tricolor irá ao Estádio do Vale enfrentar o estreante da competição, pela 3ª rodada da fase de grupos. De olho no duelo, o elenco dará seguimento para os treinamentos na manhã desta terça-feira. Dentro de campo, o chefe da casamata deve ter mais peças para trabalhar. Rodrigo Ely, preservado após ter sofrido forte pancada no pé direito, deve voltar a ser opção, uma vez que o clube não confirmou lesão. Em um movimento natural, espera-se que o zagueiro retome a titularidade.

Quinteros, no entanto, aponta para uma partida atípica. Em coletiva pós-jogo, o treinador afirmou que pode optar por preservar algumas peças no jogo do meio da semana — João Pedro, Villasanti e Pavón foram indicados. Diante disso, torna-se difícil especular uma formação para a equipe porto-alegrense. De momento, prospecta-se um Grêmio com Grando; João Lucas, Jemerson, Rodrigo Ely e Mayk; Dodi, Edenilson (Villasanti), Pavón, Cristaldo e Aravena; Braithwaite. Vindo do banco de reservas, Monsalve, Pepê e Gustavo Martins figuram como os mais cotados a entrar no desenrolar do confronto.

No extracampo, duas novidades surgiram para alegrar o início de semana dos tricolores. O volante colombiano Gustavo Cuellar teve seu nome regularizado no BID e está oficialmente apto a defender o Grêmio dentro das quatro linhas. A tendência é que o meio-campista seja relacionado, mas não inicie a partida. Para além da regularização do novo atleta, a direção está cada vez mais próxima de anunciar outro reforço. Tiago Volpi, goleiro de 34 anos, já desembarcou em Porto Alegre e deve ser apresentado em breve. Nesta segunda, o arqueiro realizou os exames médicos protocolares para assinar com o clube. As partes devem firmar vínculo até o final de 2026, ou seja, por duas temporadas.