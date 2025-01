Grêmio goleia o Caxias por 4 a 0 e no primeiro jogo da Arena na temporada

No primeiro compromisso na Arena em 2025, o Grêmio se impôs sobre o Caxias e conheceu neste domingo (26) a sua primeira vitória no Campeonato Gaúcho, por 4 a 0, pela 2ª rodada da fase classificatória. Com os três pontos, o Tricolor vai a quatro e assume a liderança isolada do Grupo A, confirmando o favoritismo já esperado frente a São José, Guarany de Bagé e Avenida. Os gols do triunfo diante dos mais de 17 mil gremistas foram marcados por Braithwaite, Pavón, Monsalve e Edenilson.

O técnico Gustavo Quinteros manteve a equipe que empatou com o Brasil de Pelotas na estreia, salvo exceção do zagueiro Rodrigo Ely, poupado por questões físicas. O jovem Gustavo Martins foi o escolhido para o seu lugar. Com o gramado exemplar, o comandante mostrou as credenciais de sua equipe: marcação alta e associações verticais, sempre em direção ao gol.

A primeira etapa se caracterizou por uma trocação aberta, mas os donos da casa foram superiores. As equipes entraram no gramado querendo jogar futebol e tiveram autonomia ao construir suas jogadas e optaram por pressionar a saída do adversário. Em síntese, tratou-se de um jogo aberto, com domínio tricolor pela qualidade dos atletas.

Logo aos dois minutos, Welder recebeu uma bola cruzada de Kelvyn, pela esquerda, e quase arrematou com o gol aberto. A zaga de Quinteros, contudo, não permitiu que o atacante alcançasse o passe. No minuto seguinte, João Pedro devolveu o perigo. O lateral recebeu aberto na esquerda, centralizou para o meio e bateu com força por uma brecha na zaga. A bola tirou tinta da goleira caxiense.

Aos sete, Aravena foi alçado no lado esquerdo da área e chutou firme contra a goleira visitante. Matheus espalmou a bola e impediu a vantagem do Tricolor. Aos 16, em uma combinação mágica pela direita, Braithwaite ajeitou de peito para Cristaldo no meio da grande área. O camisa 10, entretanto, não estava com o pé na forma. É tiro de meta para a equipe visitante.

De novo, Cristaldo recebeu indícios que não era o seu dia. Aos 22 minutos, Braithwaite foi lançado em uma enfiada de bola pela direita e chutou a queima-roupa no goleiro Matheus. A bola espirrou e, depois de um clássico bate-rebate, acabou em seu pé novamente. Marcado, o avante optou por escorar a bola para o meio-campista central, que ficou cara a cara com guarda-redes. Em uma noite iluminada, Matheus Emiliano impediu o 1 a 0.

A pressão gremista não só prosseguiu, como se intensificou. A articulação centro-ofensiva do time porto-alegrense foi sendo azeitada ao decorrer do primeiro tempo. A dominância, por sua vez, explicitou-se. Precisando se defender do ataque tricolor, o Caxias foi cada vez mais empurrado para dentro do campo de defesa.

O segundo tempo só trouxe legitimidade para o que foi construído no primeiro. O Grêmio continuou encaixando jogadas e dando perigo para o time visitante. O bafo na nuca só aumentou. A diferença é que, como era de se imaginar, a eficiente defesa do Caxias uma hora cederia.

Dito e feito. Com segundos de jogo, Braithwaite tirou o zero do placar. Em jogada no meio de campo, o 9 gremista recebeu na entrada da área, explorou o espaço vazio e chutou no canto esquerdo de Matheus. O goleiro até chegou na bola, mas não conseguiu espalmá-la. Vantagem gremista!

O jogo seguiu na mesma batida e, aos 22, a diferença aumentou. Em um contra-ataque fulminante, André Henrique disparou pela esquerda. Perto da área, o atacante encontrou Pavón, que em uma movimento diagonal, recebeu avançado e só tirou do goleiro.

Coube a Monsalve instaurar a goleada. O meio-campista recebeu na frente da grande área e achou uma brecha entre dois defensores em um chute indefensável no canto esquerdo de Matheus Emiliano. Edenilson, no último lance do duelo, fez o quarto em um arremate cruzado pela direita e fechou o caixão na Capital.

Grêmio (4) Grando; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Mayk; Dodi (Edenilson) e Villasanti; Pavón (Pepê), Cristaldo (Monsalve) e Aravena (André Henrique); Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Caxias (0) Matheus Emiliano; Thiago Ennes, Douglas, Lucas Cunha (Alisson) e Marcelo Correa; Nicholas, Pedro Cuiabá (Vinicius Guedes), Lorran e Kelvyn (Iago); Richard e Welder. Técnico: Luizinho Vieira.

Árbitro: Anderson Daronco.