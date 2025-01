Com R$ 50 milhões de verba, veja quanto o Grêmio já gastou em transferências

Precisando reformular o grupo após a temporada aquém do esperado em 2024, o Grêmio, que lida com dificuldades de caixa, estipulou sua verba para transferências na casa dos R$ 50 milhões neste ano. Com dois reforços anunciados e o terceiro a caminho de Porto Alegre — o goleiro Tiago Volpi —, o Tricolor gastou apenas na contratação do lateral-direito João Lucas, junto ao Santos. O volante Gustavo Cuellar e o arqueiro de 34 anos rescindiram com o Al Shabbab, da Arábia Saudita, e do Toluca, do México, e chegam sem custos ao clube.

Já o defensor, que esteve emprestado pelo Peixe ao Juventude no ano passado, custou cerca de 2 milhões de euros (R$ 12,7 milhões). Ele chegou para disputar posição com João Pedro e estreou nesta quarta-feira (22), contra o Brasil de Pelotas, pela 1ª rodada do Gauchão.

Com apenas uma compra oficializada até então, os gremistas ainda podem desembolsar cerca de R$ 38 milhões em novos reforços. O principal foco é a lateral-esquerda, que conta apenas com Mayk, avaliado como insuficiente para ser o titular da posição. Ademais, o técnico Gustavo Quinteros deixou claro na entrevista coletiva após o empate com o Xavante que estão trabalhando com urgência para contratar um atacante de lado.

No grupo atual, o comandante conta apenas com Aravena e Pavón, além de Nathan Fernandes, que está a serviço da seleção brasileira sub-20. Os jovens Gabriel Mec e Alisson, destaques da Copinha pelos gaúchos, também devem ser integrados ao grupo. Quinteros, no entanto, enfatizou a necessidade de mais um atleta experiente para o setor.