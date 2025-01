Após amargar empate, Grêmio foca em estreia na Arena contra o Caxias

Em um jogo mais truncado do que jogado, o Grêmio empatou com o Brasil de Pelotas por 0 a 0 nesta quarta-feira (22). O torcedor que foi ao Bento Freitas, em Pelotas, apesar de não ter comemorado gols, presenciou um momento emblemático: a estreia de Gustavo Quinteros pelo Tricolor. A partir do ponto conquistado fora de casa, o clube porto-alegrense figura na 3ª colocação do grupo A, atrás de São José e Guarany de Bagé, que também empataram os seus respectivos jogos. Agora, o próximo compromisso do time será o duelo com o Caxias, neste domingo, às 20h30mim. O embate marcará o reencontro do torcedor com a Arena.

Para a partida, tudo indica que o chefe da casamata não deve surpreender. A única posição que causa maiores apreensões é a zaga. Contra o Xavante, Rodrigo Ely sofreu uma dura entrada de Mayco Felix no tornozelo direito, e deixou o gramado com dores. A despeito das preocupações, o clube não confirmou a lesão e, a princípio, contará com o atleta.

A provável escalação gremista, portanto, deve contar com Grando; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely (Gustavo Martins) e Mayk; Dodi, Villasanti e Cristaldo; Pavón, Braithwaite e Aravena. A definição do time ocorre no sábado, após três atividades no CT Luiz Carvalho, a partir desta quinta-feira.

No extracampo, informações dão conta que o clube está apalavrado com Tiago Volpi, goleiro de 34 anos. O guarda-redes já rompeu laços com o Toluca, do México, e deve assinar com o Tricolor nos próximos dias. Em coletiva pós-jogo, Quinteros chegou até a dividir algumas palavras sobre a negociação: "temos um preparador de goleiros que é o encarregado de decidir conosco quem será o substituto (de Marchesín). Volpi é uma das possibilidades, não havia muitas, tomara que ele possa dar ao time o que necessitamos".

